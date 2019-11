© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli nei locali casertani nella notte di: scattano diverse denunce. I carabinieri della locale compagnia insieme al gruppo dei Nas agli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio per alcune verifiche delle attività di ristorazione e vendita di prodotti alimentari. Nel corso del particolare servizio è stato contestato, al titolare di un minimarket delle violazioni di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e pertanto sono state elevate varie sanzioni amministrative di cui una da 10mila euro e un'altra da 12 mila euro. Successivamente, un locale in zona centrale è stato chiuso temporaneamente per altre violazioni sanitarie.Inoltre è stato eseguito un servizio di controllo nelle vie del centro di Caserta e sono stati denunciati a piede libero per guida sotto l'effetto di alcol, un 27enne ed un 25enne, entrambi di Caserta e inoltre sono stati segnalati, alla locale Prefettura, quattro persone per uso di sostanze stupefacenti