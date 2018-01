L'ira di Felicori: «Nozze alla Reggia di Caserta, chi non ha controllato pagherà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Gennaio 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 10:37

Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta che nel 2017 segna il record di ingressi con più 23% rispetto all'anno precedente, è fermo su un punto. Era opportuno accogliere la richiesta, dietro compenso di 50mila euro, di Angela Ammaturo e Francesco Rossi Guarnera, gli sposi in cui onore si è svolto il banchetto da favola alla Reggia.«Ho già chiesto un report sugli allestimenti e sullo svolgimento della serata delle nozze a Palazzo, se c'è qualcuno che doveva controllare e non l'ha fatto, prenderò provvedimenti. In ogni caso mi sembra l'unico incidente di percorso e per il resto mi stupisce che qualcuno si stupisca dello svolgimento di tali eventi in un monumento. Accade in tutto il mondo, Reggia di Versailles compresa, anzi io mi rammarico che non ci siano più richieste e che non vengano utilizzati a tal fine anche gli altri monumenti borbonici che abbiamo sul territorio».«Ovviamente esistono delle procedure e delle regole. C'è un tariffario per ogni evento ed è on-line. Per le nozze in questione abbiamo ricevuto un progetto, lo abbiamo esaminato con cura, lo abbiamo approvato ed abbiamo destinato del personale a controllare che tutto si svolgesse secondo il contratto...».«Un episodio deprecabile che non doveva accadere. Sono in attesa di una relazione in proposito perché c'è del personale di custodia e vigilanza che ha il compito di sorvegliare e impedire queste ed altre azioni non tollerabili».