Nubifragio su Baia Domizia: interrotto il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

La tanto attesa tappa dei Pinguini Tattici Nucleari all’Arena dei Pini di Baia Domizia è stata bruscamente interrotta dal maltempo. Il tour estivo della band bergamasca fatto tappa a Baia Domizia giovedì 11 agosto. Nessuna allerta era stata diramata, quindi davanti al palco dell’Arena dei Pini si erano radunate migliaia di persone per assistere al live che in poche settimane aveva registrato sold out.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Senz'acqua per un giorno: Capri e la Costiera in tilt IL TERRITORIO Caserta, in centro si apre una voragine: «colpa della cattiva... IL NUBIFRAGIO Riparati i danni del maltempo, torna regolare la viabilità a...

Il pubblico stava assistendo all’esibizione della band sulle note di Freddie quando fulmini, vento e pioggia hanno fatto irruzione a sorpresa sulla scena, costringendo tutti a un fuggi fuggi generale. Il maltempo ha colto di sorpresa la band e il pubblico, anche se in un primo momento si è cercato di proseguire con il concerto. L’intensificarsi del maltempo però ha reso necessaria l’interruzione, mentre i fan si dirigevano di corsa verso le uscite dell’Arena.

Pochi minuti dopo l’interruzione del live, attraverso le storie del loro account Instagram, i Pinguini Tattici Nucleari si sono scusati con i fan presenti al concerto per la conclusione anticipata del live. “Quest’estate non era mai successo a una nostra data, ma alla fine abbiamo beccato la tempesta pure noi. Siamo desolati, ma abbiamo dovuto interrompere il concerto per questioni di sicurezza. Ci stavamo divertendo molto ed era tanto che sognavamo di tornare in queste zone. Grazie a tutti e tutte quelle che ci sono state. Ci piange il cuore”, ha fatto sapere la band. Per il momento non ci sono indicazioni su una possibile nuova data all’Arena dei Pini, sebbene l’amarezza generale tra i presenti sia stata tanta.