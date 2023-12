Si celebreranno oggi alle 15 - presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes di Caserta - i funerali di Nicoletta Caminiti, casertana, 49 anni, deceduta mercoledì dopo un malore avvertito alcuni giorni fa che l'aveva spinta a recarsi al Pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" del capoluogo alla vigilia di Natale, peraltro affollato, dal quale sarebbe poi andata via preferendo tornare a casa (non è ancora chiaro se dopo essere stata sottoposta a una prima visita come trapelato da fonti ospedaliere). La notizia della scomparsa della 49enne è stata accolta con tristezza e dolore in città dove era molto conosciuta, e non solo perché fino a pochi anni fa aveva un negozio di oggettistica in centro. La donna era nuora dell'ex sindaco Nicodemo Petteruti, avendo sposato il figlio Carmine, avvocato e docente universitario. Le cause della morte di Nicoletta - madre di due figli - non sono chiare: nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa, in città e in rete si è parlato anche dell'ipotesi di un'infezione: ovviamente sarà il riscontro diagnostico, disposto in questo caso dall'autorità sanitaria e non da quella giudiziaria, a stabilire ufficialmente cosa ha causato il decesso di Nicoletta, che era stimata e benvoluta. Nonostante avesse cercato assistenza medica, la tragica sequenza di eventi ha portato alla sua tragica scomparsa. A quanto pare, Nicoletta aveva manifestato qualche sintomo di malessere alla vigilia di Natale, ma nessuno avrebbe poruto immaginare il tragico epilogo.

Sui social, come accade spesso in questi casi, si è scatenato un carosello di ricordi e di messaggio di cordoglio da parte di chi la conosceva fin da piccola o di chi l'aveva incontrata qualche giorno prima del decesso. Centinaia i post in rete con i quali i casertani hanno condiviso il dolore con le famiglie colpite da questa morte assurda in un periodo di festività natalizie. A ricordare la figura di Nicoletta anche il sindaco Carlo Marino, che l'ha definita «anima pura». «Ci sono notizie che ti auguri non arrivino mai e, quando ti raggiungono, ti sconvolgono la vita - scrive il primo cittadino - e così è stato quando mi hanno comunicato la scomparsa di Nicoletta Caminiti, una "ragazza" di soli 49 anni, una madre troppo presto strappata alla vita. Alle famiglie Caminiti, Petteruti e De Angelis mando un fortissimo abbraccio in questo momento così tragico e doloroso. Abbiamo il dovere di ricordare Nicoletta, una persona splendida, che ha lasciato un enorme vuoto in tutti noi. Addio, anima pura», conclude Marino. Anche la pagina ufficiale del Comune di Caserta piange Nicoletta la scomparsa di Nicoletta Caminiti «che ci ha lasciati a soli 49 anni.

Nicoletta era molto conosciuta e apprezzata nella comunità. La città si stringe attorno alle famiglie Caminiti, Petteruti e De Angelis in questo momento di grande dolore, rivolgendo un pensiero speciale a questa giovane donna e madre così legata a Caserta». Sono commenti di incredulità e commozione, che fanno diventare gli occhi lucidi, quelli che inondano da mercoledì le pagine social di tutti gli amici e conoscenti di Nicoletta: pensieri di vicinanza alle famiglie e tanti «non è possibile», «senza parole», «non ci posso credere». E ancora: «Non ci sono parole per una mamma che va via così presto, troppo presto. Nicoletta bella che la terra ti sia lieve che il cielo ti sia la carezza che tutti noi ti vorremmo dare», scrive un'amica. O quello di un'altra donna che pubblica: «Nico, che hai fatto. Mi hai lasciato così, senza rispondermi».