Una nuova vita per le «case a botte» della Valle di Suessola

Giovedì 5 Aprile 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 4 Aprile, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Santa Maria a Vico. Di loro si sa ben poco, anzi nulla. O per meglio dire, solo i cittadini delle contrade Priori, Mandre, Maielli, Papi e Loreto ne conoscono il vero valore, riscoperto a dire il vero negli ultimi mesi proprio per cercare di capire come mai strutture tipiche delle città di mare potessero sorgere nell’entroterra e per più in una zona collinare. Paragonate alle «case a camella» del Golfo di Napoli, le «case a botte» di Santa Maria a Vico sono finite nel dimenticatoio, nonostante negli ultimi anni hanno incassato diverse interpretazioni da parte di illustri esperti del settore dell’architettura rurale. Quasi come fossero nate dalla matita di un bambino per la loro sconcertante semplicità, le «case a botte» dalle interpretazioni dell’architettura moderna pare risalgono al periodo della peste, forse nel 1600, quando la gente di mare cercava di rifugiarsi nell’entroterra.Oggi, proprio per valorizzare questo patrimonio artistico-culturale, il Comune di Santa Maria a Vico ha deciso di avviare una vera e propria battaglia per la tutela di circa cento «case a botte», dislocate nel cosiddetto oramai «Borgo degli Innamorati».Proprio in questi giorni, è stato chiesto alla Soprintendenza Belli Arti e Paesaggio per la provincia di Caserta e Benevento di avviare un censimento affinché l’ente locale possa mettere nero su bianco un piano specifico da incastrare nel Puc, in quanto queste strutture sono in pericolo. Infatti, a differenza del precedente Prg, nonostante siano state genericamente indicate come «beni d’importanza culturale», finché non saranno censite e catalogate e non saranno oggetto di un apposito studio storico-documentale riguardante la loro localizzazione, evoluzione insediativa e consistenza attuale, predisponendo specifiche linee guida di intervento, non sono specificamente tutelate e, quindi, possono essere manomesse senza alcun criterio o addirittura demolite. Gli effetti di questo problema cominciano già a manifestarsi e se l’amministrazione comunale e la Soprintendenza non interverranno quanto prima, si dovrà seriamente considerare un deprecabile ridimensionamento del fenomeno «case a botte», se non addirittura la sua definitiva estinzione. Del caso se ne sta occupando, insieme al dirigente dell’area comunale Valentino Ferrara anche l’architetto Fabio Campagnuolo, esperto e studioso del settore dell’architettura rurale della Valle di Suessola, che ha anche acceso i riflettori sulla vicenda anche con diciannove studenti dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri «Bachelet-Majorana», nell’ambito di un progetto alternanza-lavoro, sponsorizzato dalla dirigente scolastica Maria Giuseppa Sgambato, stanno studiando una serie di proposte di recupero per le «case a botte» sotto l’aspetto architettonico e funzionale. «Dobbiamo ricostruire attorno alle case a botte, fenomeno unico nel suo genere, – dichiara il sindaco Andrea Pirozzi - il senso di appartenenza ad una comunità ed è la vera eredità che possiamo lasciare alle generazioni future. Per questo motivo, invito la Soprintendenza di Caserta a tenderci una mano per avviare una collaborazione che possa dare i propri frutti che gioveranno all’intero territorio della Valle di Suessola. Mi aspetto risposte a stretto giro di posta».