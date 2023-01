Indetto il nuovo bando per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza 118 dell'Asl di Caserta per un importo di circa 34 milioni. Questa volta, però, diversamente dal precedente bando, il servizio sarà affidato in convenzione a enti, associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nell'albo nazionale o regionale. Esattamente come il bando vinto per diverse volte dall'ente La Misericordia di Caivano che ha gestito il servizio emergenziale dal 2002 a pochissimi anni fa. La dinamica secondo cui il servizio del 118 può essere gestito da un ente di volontariato è descritta in una linea guida contenuta nella delibera della regione Campania numero 1570 del 2004. A questo punto però lo scenario potrebbe cambiare sensibilmente per gli operatori del servizio, circa 270 tra medici, infermieri, operatori sanitari e autisti. E' bene precisare, poi, che oltre alle 22 postazioni saranno messe in conto anche 12 auto mediche.



«Cambia tutto - spiega Nicola Cristiani, referente della Cisl di Caserta con delega alla sanità - I lavoratori non sarebbero più contrattualizzati come lo sono ora, ma sarebbero dei volontari', perdendo così tutte le tutele previste dal contratto stesso. Inoltre, guadagnerebbero con il rimborso spesse, vale a dire presentando lo scontrino degli acquisti in attesa che avvenga il rimborso quando l'Asl riconoscerà all'ente di volontariato la spesa». Detto questo, la perdita è decisamente sensibile considerando che «ad oggi tutti i 270 lavoratori hanno un contratto a tempo indeterminato, in modo che potesse essere utile in un passaggio di cantiere», spiega Antonio Nica, dirigente della Bourelly, una delle attuali ditte che gestiscono il servizio insieme alla Rti San Paolo della Croce e alla Cis. Guardando il quadro d'insieme, dunque, i lavoratori del servizio 118 rischiano di diventare dal primo aprile volontari' i quali però non saranno sottoposti ad orari e turni secondo una propria disponibilità ma dovranno comunque garantire la turnazione secondo le esigenze assistenziali del territorio, vale a dire h24 essendo un servizio emergenziale.

«In pratica si nasconde in questo modo una modalità da lavoro nero. Al netto della necessità che il servizio venga internalizzato, è chiaro che un servizio essenziale di emergenza deve poter disporre di lavoratori contrattualizzati con tutte le loro tutele. Inoltre, l'ente di volontariato non può assumere il personale se non per un massimo di un terzo di quello disponibile e non è detto che tali assunzioni vengano effettuate. Non possono essere assunte ulteriori quantità di figure perchè altrimenti l'ente di beneficenza perderebbe la propria definizione di ente di beneficenza», spiega il segretario della Cisl casertana Giovanni Letizia. Ed è proprio la Cisl e la Cisl Fp, attraverso i referenti Giovanni Letizia, Nicola Cristiani e Franco Della Rocca, hanno indetto un'assemblea di tutti gli operatori del 118 ieri mattina presso il proprio sindacato per discutere dell'ultima delibera dell'Asl di Caserta risalente al 30 dicembre scorso per discutere del futuro occupazionale dei 270 lavoratori.

«Chiediamo un incontro ad horas con la direzione dell'Asl e capire perchè questo passo indietro', dopo aver dato stabilità ai lavoratori con un contratto ora rimettere in servizio l'ente di volontariato dice ancora Cristiani - C'è anche da fare cenno ai requisiti che vengono riportati nel bando dove si parla di una precisa totalità di anni di servizio dell'ente di beneficenza che vuole candidarsi, oltre alla rendicontazione delle spese che non è chiara». «Dal canto nostro non c'è possibilità di fare ricorso perchè questo bando non è stato formulato secondo la legge sugli appalti ma si parla di convenzionamento», dichiara inoltre il titolare della Bourelly. Ora la parola passa all'Asl casertana che necessariamente dovrà attendere il primo marzo per la chiusura delle presentazioni delle candidature. Se nulla cambia, l'attuale contratto dei lavoratori del 118 decadrà e tutti loro diventeranno volontari a partire dal primo aprile perchè verranno assorbiti dall'ente di beneficenza che dovrebbe ricevere l'appalto.