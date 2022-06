Nuovo «errore tecnico» la bozza di bilancio approvata la terza volta

Bozza di bilancio approvata per la terza volta in giunta ad Aversa nel rispetto dell'adagio popolare: non c'è due senza tre. Questa volta il sindaco Alfonso Golia, alla guida di una coalizione arcobaleno, parla di «motivi tecnici». Nella pratica, a questa ennesima tornata, a quanto pare, ci sarebbe una svista del dirigente che avrebbe allegato, per sbaglio, una documentazione diversa da quella necessaria. E lo strumento contabile è tornato, in fretta e furia, per la terza volta, in giunta, sperando che sia quella buona.

A conferma giunge la spiegazione dell'assessore al ramo Francesca Sagliocco: «L'ufficio ha trasmesso per errore delle stampe errate e, avendo la segreteria già provveduto alla pubblicazione, abbiamo dovuto riapprovare la deliberazione». Queste le tappe del tormentone: la bozza di bilancio 2022 viene approvata in giunta, la prima volta, a fine maggio per essere bocciata dal collegio dei revisori dei conti «considerata l'incongruenza tra i dati di bilancio trasmessi al collegio e la delibera di giunta numero 207 del 6 maggio 2022, riguardante la previsione di entrata dei proventi del Codice della Strada e la loro destinazione». Da qui la richiesta del collegio all'amministrazione Golia di «verificare l'incongruenza e di inviare al collegio i documenti aggiornati». Che l'incongruenza vi fosse è stato confermato di fatto dalla riapprovazione della bozza in sede di giunta su richiesta dell'assessore Sagliocco il 10 giugno scorso. Anche questa volta, però, nuova approvazione e nuovo pasticcio a nemmeno una settimana dal secondo passaggio in giunta. A leggere la delibera numero 259 che revoca la numero 258 del 10 giugno, ci sarebbe stato un «mero errore materiale. Erano state allegate alla delibera di giunta municipale numero 258 delle stampe errate».



Una svista che ha reso necessario riapprovare la delibera. Un pasticciaccio commesso nonostante si stia attendendo da sei mesi uno strumento programmatico che, quando e se sarà approvato, di programmatico avrà ben poco considerato che almeno metà anno sarà già trascorso. Sulla vicenda, dall'opposizione si leva la voce del competitor del sindaco Golia al ballottaggio di giugno 2019, Gianluca Golia che ha esordito: «C'è un detto stupendo nella lingua napoletana che, in questo caso, casca a pennello: la gatta per fare presto fece i figli ciechi.

Così è per il bilancio, ritornato per ben tre volte in giunta dopo altrettanti errori nella sua stesura. Questa situazione è la dimostrazione lampante di quanta poca programmazione caratterizza questa amministrazione; un'amministrazione che, con fare guascone, ribadisce quotidianamente che non ci sono problemi interni, che tutto prosegue spedito come un treno e che, la città, avrà un volto nuovo ed i cittadini vivranno in pace e serenità.

Insomma, una vision che non si sposa affatto con la realtà». «La terza stesura del bilancio, salvato nuovamente dalla diffida (almeno per adesso) grazie ad una proroga dei tempi di approvazione, - ha continuato l'esponente del Gruppo per Aversa - rappresenta o dovrebbe rappresentare, lo strumento principe di un'amministrazione e di quello che è stata capace di fare e farà.

Purtroppo, così non è e la valanga di giustificazioni che sicuramente faranno da corollario a questa situazione grottesca, cercheranno di spostare l'attenzione su altro e non sulla manifesta incapacità programmatica (legata principalmente ad un dato politico) che rende l'azione amministrativa altalenante». Dalla maggioranza, oltre la laconica dichiarazione del primo cittadino che giustifica il tutto con motivi tecnici, ci sono da registrare diverse voci di consiglieri comunali che ipotizzano un disegno contro l'amministrazione Golia nel tentativo di farla andare fuori tempo massimo nell'approvazione dello strumento di previsione contabile che, già stando a semplici calcoli, non riuscirà ad approvare in consiglio comunale entro il 30 giugno prossimo.