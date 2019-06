CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Giugno 2019, 12:00

Saranno operativi il prossimo mese di settembre gli uffici giudiziari nel nuovo polo civile nell'ex Caserma «Mario Fiore» che da domani, 18 giugno, si apprestano ad ospitare i primi arredi, fascicoli e suppellettili provenienti dal cosiddetto «condominio» di via Santagata, struttura in locazione da circa 20 anni ma ritenuta da tutti gli operatori del diritto oltre che dai magistrati, inadeguata e poco dignitosa. Per consentire le prime fasi di operazioni di facchinaggio e trasloco, la presidente del Tribunale, Gabriella Casella, ha firmato, lo scorso 14 giugno, un decreto che ha un oggetto: inequivocabile: «Disposizioni organizzative funzionali al trasferimento del settore civile nella nuova sede», nel quale si informa che saranno sospese tutte le udienze ordinarie (con rinvii stabiliti dai giudici), salvo quelle aventi carattere di urgenza e indifferibilità.