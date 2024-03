Gazebo, camper e tendoni. Tutto è utile per ripararsi dalla pioggia battente che ieri si è abbattuta anche sulla zona industriale di Pignataro Maggiore. Ma l'appuntamento era troppo urgente, non rimandabile. Così davanti allo stabilimento della Nuroll sono arrivati in diverse centinaia: al fianco dei 76 operai - che da mesi protestano per l'assenza di un piano strategico dell'azienda e per il rischio concreto di chiusura dello storico stabilimento - sono arrivati sindaci locali e politici, sindacalisti, attivisti di associazioni, operai di altre aziende e liberi cittadini. Neanche il maltempo ha fermato l'annunciato sit-in indetto dal coordinamento sindacale della Nuroll, l'azienda che dal 1988 produce film in Pet biorientato per gli imballaggi alimentari. A rispondere all'appello tanti sindaci del circondario: da Giovanni Rosario Lombardi di Calvi Risorta a Vincenzo Russo di Pastorano, da Antonio Veltre di Camigliano ad Antonio Scialdone di Vitulazio, oltre a Giorgio Magliocca, primo cittadino di Pignataro Maggiore e presidente della Provincia.

Tra gli accorsi, inoltre, la senatrice ed ex segretaria generale Cgil Susanna Camusso. Tutti hanno ascoltato i timori delle famiglie dei 76 lavoratori, oggi rivolti innanzitutto al 14 aprile - data di scadenza della proroga di 10 settimane di cassa integrazione. Poi, c'è il vuoto. I cali di commesse crescenti per il complesso scenario internazionale, il debito milionario accumulato e la totale assenza di un piano strategico sono binari che conducono tutti verso la stessa direzione: la chiusura dello storico hub industriale da parte della società turca Polinas (che ha acquisito la Nuroll SpA nel 2011).

«Manca ogni tipo di risposta - raccontano gli operai - è ormai evidente che la società non voglia più investire in Pignataro e che progetti la delocalizzazione in aree a basso costo in Turchia dopo che per anni hanno acquisito il nostro know-how, le nostre competenze». Tra i dipendenti - tutti tra i 45 e i 55 anni e con difficoltà ad un eventuale ricollocamento - regna l'incertezza e, nonostante la determinazione, lo scoramento è evidente: «Il tempo non è dalla nostra, prima sappiamo cosa succederà prima riusciremo ad organizzarci».

«La prima cosa da fare è prolungare la cassa integrazione». L'unica via d'uscita da poter percorrere sembra essere allora quella istituzionale. E la politica si sta muovendo su più fronti: da una parte quella regionale, dall'altra quella nazionale. A guardare a Roma c'è il deputato dem Stefano Graziano, che ha annunciato la presentazione di «un'interrogazione alla ministra del Lavoro e al ministro del Made in Italy, affinché il governo si attivi con tutti i mezzi legislativi a disposizione per evitare la delocalizzazione e aprire un tavolo di crisi. Ci attiveremo in ogni sede istituzionale per scongiurare i licenziamenti». Ma si rivolge al governo anche il deputato di Sinistra Italiana Franco Mari, che ha già presentato un'interrogazione alla ministra Marina Elvira Calderone: «Non ci ha ancora risposto, porteremo la vicenda in Commissione Lavoro». A Palazzo Santa Lucia è invece il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero a seguire il caso: «La scorsa settimana abbiamo attivato diverse procedure che ci porteranno a vertici importanti sulla vertenza Nuroll».

Anche la Provincia di Caserta vuole fare la sua parte e Magliocca sa che il doppio ruolo di presidente e sindaco significa anche una duplice responsabilità: «L'impegno delle istituzioni locali sarà quello di scongiurare che lo stabilimento di Pignataro Maggiore possa diventare un'altra cattedrale del deserto. Abbiamo chiesto al Presidente dell'unione Industriale di poter partecipare al prossimo tavolo per poter immaginare di individuare altri imprenditori che possano salvare il posto di lavoro alle 76 famiglie coinvolte nella crisi». Ma il tempo stringe e il conto alla rovescia è iniziato.