Oasi protetta Bosco di San Silvestro, denunciato chi ha causato l'incendio

Reggia di Caserta, dopo l'incendio nei pressi della storica area protetta “Bosco di San Silvestro”, gestita dal Wwf, in via Giardini Reali, località San Leucio, i carabinieri forestali hanno avviato le indagini che si sono concentrate in un terreno limitrofo. Effettuati i rilievi e grazie alle testimonianze raccolte, i militari si sono convinti che a mettere a repentaglio l'oasi sia stata l’imperizia del proprietario del fondo che, lasciando incustodito un cumulo di residui vegetali dato alle fiamme e non del tutto spento, aveva portato alla propagazione del fuoco il 16 luglio scorso, interessando un'area di 2000 metri quadrati. Quindi, il responsabile è stato denunciato.

