Odissea medico di base: in migliaia agli sportelli

Lunghe code agli sportelli dell'anagrafe sanitaria per cambiare il medico di base: questo è lo scenario che ieri si è verificato nel distretto di Santa Maria Capua Vetere, ma che nei giorni scorsi era stato già vissuto dai cittadini di Maddaloni e con ogni probabilità verrà vissuto da tutti i casertani della provincia. «Ai medici di Medicina generali temporanei, in pratica, è stato revocato il contratto per far subentrare i nuovi medici titolati assegnati dalla Regione Campania a luglio scorso. Questo ha comportato la necessità di cambio del medico da parte delle famiglie, considerando che per ogni medico da cambiare sono almeno mille pazienti richiedenti», spiega Federico Iannicelli, segretario provinciale e nazionale della Fimmg. Dunque «probabilmente visto il momento eccezionale' di tanti medici da scegliere l'Asl avrebbe potuto potenziare i servizi allo sportello per far sì che le procedure avvenissero più velocemente». Il referente dei medici di base, dunque, sottolinea come i cittadini stiano subendo un disservizio da parte dell'azienda sanitaria nel momento di passaggio da un medico ad un latro.





«Se potessimo noi trasferire i pazienti da un medico all'altro ciò non accadrebbe, ma esiste un diritto del cittadino che è quello di poter scegliere il proprio medico e dunque lo esercita recandosi allo sportello o eseguendo la procedura online, dal sito dell'Asl», risponde il direttore sanitario dell'azienda sanitaria casertana Vincenzo Iodice. Sull'idea di potenziare il servizio, il direttore ha alcune riserve: «i territori sono diversi tra loro: in alcuni c'è personale sufficiente a pensare anche ad un potenziamento mentre in altri c'è una carenza. Ragion per cui, è difficile poter organizzare il lavoro al cittadino con queste premesse. Comunque sia, gli utenti si trovano in questa condizione solo in questa occasione eccezionale', visto che in altre zone non viene neanche garantita l'assistenza del medico di base, qui l'Asl di Caserta garantisce a tutti il servizio territoriale. C'è anche da dire che se il cittadino durante la procedura di passaggio da un medico all'altro ha necessità assistenziali, può tranquillamente rivolgersi alla continuità assistenziale, ovvero la guardia medicA che è sempre attiva».



In effetti l'assegnazione da parte dell'ente regionale dei nuovi medici di Medicina generale era attesa da diverso tempo e in tante aree esercitava il medico temporaneo. Questo significa che sono in tantissimi a dover recarsi agli sportelli dell'Anagrafe sanitaria per scegliere il medico curante. Un'alternativa è fornita però dalla procedura online, attraverso il portale dell'Asl di Caserta. Al lato sinistro della schermata, infatti, l'utente potrà trovare nella tendina «Come fare per» anche la voce «Scelta del Medico». Cliccando su questa voce è possibile scaricare gli allegati utili per la procedura, evitando così di recarsi presso gli sportelli. «Probabilmente non per tutti risulta semplice ma in genere per i più giovani potrebbe essere una buona alternativa per evitare lo sportello», spiega ancora il direttore sanitario. E se proprio la procedura risulta difficile anche in questo modo, è possibile almeno scaricare la lista dei medici disponibili in modo da poter svolgere la valutazione e la scelta del nuovo medico. Fatto sta che lo scenario della folla davanti agli uffici dell'Asl si ripeterà per diversi giorni a Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni ed è verosimile pensare che si verificherà anche in altri distretti, a mano a mano che i nuovi medici prendano servizio attivo dal momento dell'assegnazione.