Telefonate, messaggi, pedinamenti, appostamenti. Aveva reso impossibile la vita alla sua ex fidanzata perché non riusciva a capacitarsi del fatto che il loro rapporto si fosse concluso. Per lui, al termine di indagini condotte dagli agenti del commissariato di Aversa, coordinate dal dirigente Antonio Sepe e dal suo vice Paolo Maisto, su direttive della Procura di Napoli Nord. Protagonisti sono un giovane che compirà 24 anni a febbraio e la sua ex fidanzata, 23 anni a giugno prossimo, entrambi di Aversa.

Le indagini sono state avviate dopo la querela presentata dalla vittima al commissariato di via San Lorenzo, dove la ragazza, per la prima volta, aveva denunciato l'insostenibile situazione di paura e di ansia, causata dalle condotte reiterate di molestie e di minacce ad opera dell'ex fidanzato. Anche grazie alla testimonianza che la giovane rendeva agli agenti, era emerso che le minacce erano iniziate nell'agosto del 2021, quando la ragazza era ancora fidanzata, ma lui, a causa della sua gelosia morbosa e ingiustificata, l'accusava di avere altre relazioni. Seguiva la giovane, le indirizzava parole offensive, la spintonava. Successivamente, quando la giovane lo ha lasciato proprio perché esasperata dai suoi modi di fare, il ragazzo ha capito che non c'era più nulla da fare per recuperare il rapporto ed è passato ad una fase più intensa, con pedinamenti, messaggi whatsapp con tante minacce, come avvalorato anche dalle dichiarazioni della sorella e delle amiche della vittima. E così, il giovane è stato rintracciato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'abitazione dei genitori.