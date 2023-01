Meno di un mese per presentare domanda di partecipazione a uno dei progetti realizzati dal Comune di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del servizio civile universale. Il termine ultimo è venerdì 10 febbraio 2023: fino alle ore 14 sarà possibile presentare domanda di partecipazione a uno dei bandi per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti su programmi di intervento di Servizio civile universale che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all'estero. Si tratta di cinque progetti realizzati in convenzione con Amesci dall'amministrazione Mirra con l'assessore alle Politiche Giovanili Rosida Baia, riservati a 50 giovani che, attraverso questa esperienza lavorativa, potranno entrare a contatto diretto con la pubblica amministrazione.

La durata prevista per i progetti è dagli otto ai dodici mesi, con un orario pari a 25 ore settimanali oppure articolato su cinque o sei giorni a settimana. Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di servizio civile universale su cui essere impegnati, accedendo all'elenco completo di tutti i progetti di Scu in Italia o all'estero. Dopo aver selezionato il progetto d'interesse, è opportuno consultare la home page del sito dell'ente titolare, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto. Tra l'altro viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede, dato che è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione. Dunque, gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. Tuttavia, l'amministrazione ricorda che i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non possono presentare domanda di partecipazione ai bandi.