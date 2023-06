Olga Campofreda al Capua il luogo della lingua festival con “Ragazze perbene”

Olga Campofreda, con il suo romanzo "Ragazze perbene" (NN editore), è stata ospite del Capua il luogo della lingua festival in una giornata che, al Museo Campano di Capua, ha riunito alcune tra le più prestigiose firme del panorama letterario italiano.

Tutte targate Caserta, da Giuseppe Montesano a Francesco Piccolo, da Antonio Pascale a Francesco De Core, da Elisa Ruotolo allo sceneggiatore Filippo Gravino

«Nel mio libro racconto la storia di Clara - spiega Olga Campofreda - una ragazza di Caserta che intorno ai vent’anni, rifiutando le regole di un mondo che le sta troppo stretto, decide di andare a Londra e cominciare lì una nuova vita.

Ad un certo punto però dovrà tornare nella sua città di origine perché la cugina con la quale ha condiviso l’infanzia e l’adolescenza sposerà il suo fidanzato storico. Ed è proprio in questo momento che conosciamo la protagonista, voce narrante del romanzo, che attraverserà una serie di ricordi del passato provando a ri-significarli».

E della sua partecipazione ad un festival che, con la direzione artistica di Giuseppe Bellone, radica le sue origini nella terra del Placito Capuano, primo documento scritto in volgare datato 960 d.C., Olga Campofreda commenta: «Proprio di recente ho riflettuto sulla lingua che utilizzo nel mio romanzo, io che da dieci anni vivo a Londra dove lavoro come ricercatrice in Italian e Cultural Studies edove insegno l'italiano agli stranieri. E il mioleggere in inglese, parlare inglese, ma scrivere in italiano, ha influito molto sull'italiano che utilizzo in questo libro, lo ha ripulito, lo ha reso in certi punti anche più razionale, più organizzato. Perché l'italiano non è la lingua della mia emotività, ma mi serve per "raffreddare" le emozioni quando racconto situazioni e luoghi che mi sono molto vicini».

Proposto da Gaia Manzini al Premio Strega 2023 con la seguente motivazione:

«Propongo la candidatura del romanzo Ragazze perbene di Olga Campofreda, NN editore, per il Premio Strega 2023, perché sa raccontare con grazia e incisività la vertigine di chi si sente estraneo anche nella sua stessa terra. Di chi, come Clara, non si riconosce nelle posture, nel linguaggio e nell’immaginario di quel luogo che dovrebbe chiamare “casa”, ma che casa non è più, o non è mai stata. Con una lingua agile e una voce originale, Olga Campofreda mette in scena un ritorno nella città natia che ha l’intonazione della farsa e dell’impostura: non c’è niente della sua protagonista che corrisponda in alcun modo al femminile che ritrova a Caserta – quel femminile censurato nel profondo, da sempre ignaro dei propri desideri, che rimane intrappolato nell’afasia tragica di chi neanche riesce a dire del proprio dissenso. Clara ha scelto un’altra via, ha scelto un altrove con altri colori, altri suoni e molte strade da percorrere. La sua scelta coincide con una solitudine perseguita con volizione, giacché la solitudine è spesso la condizione di chi sceglie di essere libero/libera soprattutto dalle aspettative di un mondo cristallizzato nei suoi valori. In questo essere “spatriata”, sradicata, balorda, sfocata, con le radici che puntano verso il cielo, invece che nel terreno, Clara è alla ricerca costante del proprio percorso identitario e, dunque, incarna un personaggio femminile profondamente contemporaneo: emblematico nella sua attualità e nella capacità di trasformare la sofferenza in un ponte verso sé stessa».

A presentare Olga Campofreda ed il suo libro, la giornalista Titti Pantangelo, creatrice della pagina social “Spunti di lettura” che della partecipazione al Capua il luogo della lingua festival ha detto: «Sono contenta per l'accoglienza ricevuta, a testimonianza della rete culturale nella quale credo molto. Perché è fondamentale, per chi di libri si ciba, incontrare persone, pagine, lettori e lettrici. E ricordarsi che la lettura non è un hobby solitario, ma un modo per andare oltre le pagine e incontrarsi».