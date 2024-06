Un'indagine fatta prevalentemente da attività di intercettazione telefonica e telematica, ma anche con servizi di osservazione ed acquisizione documentali quella cha ha portato ieri mattina all'arresto di cinque persone nell'ambito dell'inchiesta sui lavori pubblici al Comune di Caserta. Indagini e intercettazioni che sono partite, però, da un'altra attività investigativa: quella della Dda di Napoli per droga e per voto di scambio politico-mafioso.

È il 2021 quando prende avvio l'indagine della Direzione distrettuale antimafia. Durante l'esplorazione spuntano una serie di conversazioni telefoniche che svelano un concreto interessamento di Antonio Rondinone (non indagato in questo procedimento) - ritenuto dagli inquirenti uno storico esponente del clan Belforte - alla candidatura del figlio Gennaro (indagato) alle elezioni amministrative del Comune di Caserta di quell'anno e la volontà di quest'ultimo di sostenere la candidatura di Emiliano Casale, attuale vicesindaco del Comune di Caserta. Inoltre, emerge anche che un altro storico appartenente al clan dei Mazzacane, Giovanni Capone, sarebbe intenzionato a sostenere la candidatura di Massimiliano Marzo, diventato poi assessore ai Lavori pubblici forte anche dei suoi 886 voti (stesso risultato del collega Casale). E' a questo punto che si innesta la nuova attività, che ieri ha fatto scattare, oltre ai 5 arresti, un'informativa di garanzia nei confronti del vicesindaco con l'accusa di voto di scambio. Reato, quest'ultimo, contestato anche all'assessore Marzo.

Secondo quanto emerge dall'ordinanza firmata dalavrebbe, promettendogli in cambio l'affidamento di lavori. Affidamento che poi sarebbe avvenuto nelquando Rondinone - che aveva aperto una ditta individuale per attività non specializzate di lavori edili soltanto apochi giorni prima delle elezioni - si è visto assegnare dall'assessore, su mandato di Casale, i lavori presso lanella frazione Santa Barbara. Gennaro Rondinone, tra l'altro, aveva ottenuto anche la candidatura alle amministrative nella lista di Azione, a sostegno del sindaco Marino, registrando però zero preferenze. Emblematica, a tal proposito, un'intercettazione trae un parente, nel quale il primo informava il secondo della possibilità di presentare la candidatura didopo un consulto con, con il quale aveva preso un appuntamento.E sull'esito dell'incontro con Casale Antonio Rondinone ne parlava in unasuccessiva, nella quale spiegava allo stesso parente che ilavrebbe prospettato la possibilità per Gennaro di ricevere. Ancora un'altra conversazione, ritenuta rilevante degli inquirenti, è quella nella quale un congiunto di Rondinone manifestava la necessità di un incontro per decidere una strategia, al fine di organizzare un appuntamento con Casale e valutare le promesse formulate. E naturalmente emergono anche, tra ottobre e dicembre, che secondo lacertificano i rapporti post-elezioni tra l'imprenditore e il vicesindaco. In una di queste Rondinone chiedeva a Casale notizie circa la liquidazione di una loro fattura per un lavoro eseguito. Durante le indagini è emersa anche l'assunzione di Gennaro Rondinone presso la ditta di(indagato) come operaio per l'esecuzione di lavori di manutenzione nei plessi scolastici. Assunzione che sarebbe avvenuta come si legge nell'ordinanza a seguito di una promessa rivolta in campagna elettorale da Massimiliano Marzo su richiesta dello stesso Casale.Il voto di scambio si declina anche attraverso una presunta. Secondo quanto emerge dall'ordinanza, infatti, a fronte della promessa di affidamenti futuri di lavori pubblici, alcuni imprenditori avrebbero. Ovviamente il procedimento si trova nelle fasi preliminari e tutte le accuse troveranno conferma o smentita durante la fase processuale. Non si esclude, poi, che ulteriori provvedimenti possano scaturire dall'attività d'indagine in corso da parte della