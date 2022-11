È stato ucciso nel rione Scatozza di Castel Volturno, Luigi Izzo di 38 anni, barbiere di Castel Volturno molto conosciuto in città. Sposato con tre figli piccoli e senza precedenti penali, Luigi era un lavoratore, una «persona che si era fatta da sola», spiegano ora in via Papa Roncalli dove ha perso la vita pugnalato da alcune persone. Le forze dell'ordine avrebbero già individuato uno degli assalitori. Erano le ore 2 di notte, quando Castel Volturno si è macchiata di sangue.

Stando alle prime informazioni, Luigi era davanti a un bar: aveva difeso il fratello Orlando di 34 anni (con piccoli precedenti penali) che aveva litigato con alcune persone nei pressi del locale 2.0 di via Roma a Castel Volturno, poi era tornato a casa pensando che la lite fosse finita, ma si sbagliava. Pochi istanti dopo è stato raggiunto dal gruppo con cui il fratello Orlando aveva litigato davanti al bar 2.0 poco prima. Il protagonista della rissa, in compagnia di uno dei familiari, sembrerebbe, avrebbe bussato al citofono di casa, Luigi a quel punto sarebbe sceso in strada: è stato allora che il gruppo lo ha aggredito e pugnalato per sei volte all'inguine, all'addome e al collo. Le urla dei parenti di Luigi hanno richiamato il vicinato, incredulo di fronte al corpo del povero barbiere macchiato di sangue. Sul posto, subito dopo, sono giunti i carabinieri di Mondragone che stanno indagando sul caso, i coltelli non sono stati trovati, mentre in cerchio si sta stringendo sempre di più. Sarebbe già stato individuato il primo aggressore: si tratterebbe di un parente del ragazzo con il quale Orlando (fratello della vittima) aveva litigato nei pressi del bar di via Roma.

«Castel Volturno è lasciata allo sbando», dice ora il sindaco della città, Luigi Petrella (FdI). «Alcune zone di Ischitella sono ormai delle piazze di spaccio, il centro città è in mano alla criminalità spicciola. La scorsa settimana ho chiesto aiuto in prefettura a Caserta e in questura perchè i cittadini sono esausti, si arriverà al punto in cui bisognerà chiudersi in casa e non uscire più la sera». Al netto delle forze dell'ordine, la città castellana ha sei vigili urbani all'attivo, «spalmati» su due turni, significa che ci sono solo tre agenti della polizia municipale per ogni turno.

La tragedia di Luigi Izzo è esemplare di un territorio lasciato al suo destino, il bar 2.0 si trova a pochi passi dalla caserma dei carabinieri che sono poi intervenuti subito in via Roncalli, dopo l'omicidio.