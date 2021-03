Uccise passante e simulò un incidente Condanna a 21 anni in Cassazione

CELLOLE - Investì un uomo uccidendolo ma quello che voleva far passare per omicidio colposo fu un vero e proprio omicidio volontario e premeditato. Lo ha certificato anche la Cassazione condannando a 21 anni, Carmelo Arcieri, ritenuto colpevole della morte di Antonio Passaro, investito dall’auto guidata da Arcieri, mentre camminava in una strada di Cellole. L’episodio risale al 2012, quando fu trovato il corpo della vittima nei pressi del ristorante Il Gabbiano e trasportato in ospedale dove morì poco dopo. Nel processo erano costituiti per la parte civile gli avvocati Luigi Iannettone e Francesca Mastracchio in rappresentanza di alcuni familiari della vittima. Passaro non lavorava e non era sposato ma viveva all’epoca con l'anziana madre. In paese era noto per il suo carattere piuttosto litigioso. Litigi avuti probabilmente anche con il suo investitore che per vendicarsi organizzò la missione mortale facendo passare il delitto per incidente colposo causato da un pirata della strada.

