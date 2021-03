È terminato con la conferma di un’assoluzione per uno dei sette imputati l’ultimo passaggio processuale per l’omicidio di Bartolomeo Casparrino, un bidello che faceva il custode presso una scuola elementare di Vairano Patenora dove aveva anche un alloggio che condivideva con la madre.

Per quel delitto sono stati condannati sei rumeni (pene dai nove anni all’ergastolo) ma un settimo imputato straniero, Aleandre Onofreic, dopo una richiesta a 12 anni per rapina (e un’assoluzione per omicidio), ha ottenuto l’assoluzione anche per il reato di rapina dopo un rimpallo tra Corte di Appello e Cassazione. La sua difesa ha provato che era a Milano il giorno dell'omicidio, era stato fermato dalla Polfer. Per rapina è stato assolto perchè indicato come ideatore ma non è stato dimostrato che era il capo della banda.

APPROFONDIMENTI IL CASO Lo inseriscono a sua insaputa ai verticidella società... L'INCHIESTA Caserta, investì e uccise una personasimulando un incidente:...

Una nuova sezione della Corte di Appello di Napoli ha confermato l’assoluzione nonostante la nuova richiesta a 12 anni avanzata dal procuratore generale. A difendere l’imputato c’erano gli avvocati Gianluca Giordano e Andrea Balletta.

Ultimo aggiornamento: 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA