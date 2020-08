Si aprirà a ottobre, davanti alla corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, il processo per omicidio che vede imputato Luigi Ottavio Manzilli, 33 anni, detenuto da dieci mesi nel carcere napoletano di Secondigliano, ritenuto il presunto autore del delitto di Ferdinando Longobardi, 29 anni, ucciso la sera del 4 settembre dello scorso anno a Mondragone per un motivo che al momento non è del tutto chiaro, ma legato forse modo all'attività criminale tra vittima e assassino.

Assistito dall'avvocato Alfonso Quarto, Manzilli si è sempre dichiarato innocente e si era avvalso della facoltà di non rispondere al cospetto del gip del tribunale di Napoli quando fu sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Manzilli fu arrestato l'11 settembre dello scorso anno: aveva scelto come nascondiglio la stanza di un motel del litorale flegreo, tra i Comuni di Pozzuoli e Quarto.

Era stato individuato e fermato carabinieri del reparto operativo di Caserta in una camera della struttura alberghiera situata al piano rialzato con diverse uscite laterali e posteriori, ma i 20 militari impegnati nel blitz - muniti di giubbotti antiproiettile e armi in pugno - si erano introdotti contemporaneamente all'interno della stanza da più parti, sorprendendo e bloccando il ricercato che non ha opposto resistenza. Su di lui figlio di un vecchio esponente della Nco, deceduto anni fa - grava l'accusa di omicidio, come ipotizzato dalla Procura antimafia di Napoli (pm Morra e Ferrigno) sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri di Caserta. Ovvero, una serie di testimonianze, filmati raccolti che hanno ristretto il campo dei possibili sospettati in pochissimi individui, tutti residenti nell'area del litorale domizio. Manzilli, peraltro, abita in linea d'aria a meno di un chilometro dalla vittima (che, peraltro, aveva avuto precedenti per reati di camorra). Le ulteriori testimonianze di persone sentite a margine del delitto, hanno poi indirizzato le ricerche nei confronti di Manzilli, che aveva fatto perdere le proprie tracce appena dopo l'omicidio.

Delitto «maturato in un ambiente intriso di criminalità e di legami con i sodalizi criminali locali», sarebbe stato l'epilogo di una serie di dissidi tra la vittima e l'imputato.

È certo che Longobardi non temeva di essere ucciso: era uscito di casa in ciabatte, quando l'assassino citofonò al portoncino dell'abitazione ma scese impugnando un coltello da cucina. Manzilli si era reso irreperibile sin dalle ore successive al delitto: non era tornato più a dormire a casa e quando i carabinieri bussavano alla porta dell'abitazione la moglie riferiva di non sapere nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA