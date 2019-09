CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Settembre 2019, 07:00

Lo ha attirato in trappola un «amico», qualcuno di cui si fidava. Con il quale aveva confidenza al punto che ha citofonato a casa sua e gli ha chiesto di scendere in strada. Una volta sotto casa, quando era allo scoperto, i sicari sono entrati in azione. La vittima ha compreso ciò che stava accadendo, ha provato a riguadagnare il portone del palazzo, a mettersi al riparo, ma era già tardi. Uno dei killer ha fatto fuoco da una distanza ravvicinata. Ha sparato almeno tre volte.Ferdinando Longobardi era in pantofole quando il suo assassino ha aperto il fuoco. Così lo hanno trovato, ormai esanime sull'asfalto, i carabinieri quando sono arrivati sul posto, poco prima delle dieci di sera.