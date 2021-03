Uccide a pugni pensionato Arrestato 48enne di Teano

GAETA - Ha massacrato di botte un anziano residente a Gaeta che nelle scorse ore è purtroppo deceduto. La procura di Cassino, nella persona del magistrato Emanuele De Franco, ha arrestato per omicidio preterintenzionale Benedetto Montaquila , 48 anni di Teano. L'uomo, nella giornata di domenica, mentre passeggiava per le vie di Gaeta, ha preso a pugni un settantasettenne che era seduto su una panchina in attesa della moglie che stava partecipando ad una funzione religiosa. Subito dopo l'aggressione Benedetto Montaquila ha chiamato la polizia sostenendo di aver notato un uomo che si stava denudando davanti a dei bambini. Quando la pattuglia è arrivata sul posto ha invece trovato Alessandro Gallinaro, pensionato della cittadina Laziale, con il volto tumefatto e senza conoscenza. Inutili i tentativi di strapparlo alla morte da parte dei medici dell'ospedale cittadino. Il pensionato è morto per le gravi lesioni provocate dai pugni. La polizia è riuscita a risalire all'autore della telefonata ed a bloccare Benedetto Montaquila che ha precedenti penali ed è affetto da disturbi psichici. Il 48 enne è stato trasferito nel carcere di Frosinone.

Ultimo aggiornamento: 13:17

