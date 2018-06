Sabato 30 Giugno 2018, 15:18

Un motociclista vicentino di 39 anni, nato a Malo e residente a Vicenza, è morto in un incidente stradale avvenuto all'ingresso dell'abitato di Thiene. A bordo della sua Honda Twin si apprestava a imboccare la rotatoria per immettersi nella direzione opposta quando si è scontrato contro un camion Mercedes che viaggiava nella stessa direzione.Il conducente del mezzo pesante, un 49enne residente a Castel Morrone e domiciliato sull'Altopiano di Asiago, ha proseguito la marcia, per poi tornare sul luogo dell'accaduto dopo circa mezzora. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 di Santorso, ma poco dopo l'arrivo in in ospedale motociclista è morto.Dai rilievi effettuati dai carabinieri di Thiene, sono emerse responsabilità a carico del conducente dell'autocarro, e come disposto dal pm della Procura di Vicenza, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di omicidio stradale e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.