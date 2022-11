Omicidio suicidio a Vairano Patenora: uccide la mamma e si toglie la vita

Omicidio-suicidio a Vairano Patenora. In preda alla disperazione, un uomo ha ucciso la madre e poi si è tolto la vita. I due cadaveri sono stati trovati l'uno accanto all'altro.

È successo tutto alle ore 6 e 30 del mattino. La madre, una donna gravemente malata di 84 anni, era nel letto; lui, il figlio, originario di Vairano ma residente a Torino non tollerava che la mamma malata terminale di cancro soffrisse tanto. Da giorni era stata sottoposta a iniezioni di morfina e sarebbe morta a breve. Lui si sarebbe avvicinato tenendo la pistola in pugno, avrebbe appoggiato l’arma al petto della donna per poi esplodere il colpo mortale. Subito dopo, mentre Florinda Cappelli moriva, il figlio, Antonio Di Muccio, ha rivolto l'arma contro se stesso esplodendo un colpo all’altezza della tempia. Un parente corso nell'abitazione avendo udito lo sparo ha trovato in casa i due corpi immersi in un lago di sangue.

Il dramma è successo lungo via Greci. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Vairano Scalo, guidati dal maresciallo Palazzo, in sinergia con i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua, coordinati dal colonnello Minutoli.