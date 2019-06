CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 09:51

Il meteo aveva previsto per l'ultimo fine settimana caldo e sole alto in cielo. La costa Domiziana finalmente sperava potesse ospitare le masse di bagnanti che attendevano di affollare le spiagge e le premesse erano più che ottimiste, perché nella prima parte della settimana il mare si presentava non solo pulito ma anche cristallino.Purtroppo, sabato è capitato ciò che nessuno da Castel Volturno a Baia Domiziana voleva accadesse: il mare ha iniziato dalle prime ore dopo l'alba a cambiare colore, dall'azzurro al verde petrolio e da trasparente a diventare torbido.Lo stesso è stato domenica, mandando nello sconforto i gestori degli stabilimenti balneari e preoccupando i tantissimi bagnanti. Fra i titolari dei lidi sono cominciate già sabato telefonate incrociate, per verificare le aree maggiormente colpite. E in pratica si è scoperto che da marina di Varcaturo a Baia Domizia pressappoco era sempre la stessa storia, quindi un fenomeno molto esteso. Il tam tam dei bagnanti, invece, ha imputato immediatamente la responsabilità alla cattiva depurazione.