Delegati Onu a Caserta per progetto su reinserimento sociale dei detenuti

Una delegazione di rappresentanti delle Nazioni Unite e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-ministero della Giustizia sarà a Caserta il 5 e il 6 aprile per visionare lo stato di avanzamento del progetto “Mi riscatto per il futuro”, finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti attraverso i lavori di pubblica utilità.

In particolare il 5 aprile, la presidente del Consorzio Asi, Raffaela Pignetti, accompagnerà le delegazioni Unodc e Dap in visita all'area industriale della provincia di Caserta, dove sono già in corso di esecuzione i lavori del programma di pubblica utilità che coinvolge i detenuti.

Il 6 aprile, nella sala convegni del Centro orafo Il Tarì (11,30), il ministero della Giustizia e il Consorzio Asi presenteranno nel dettaglio i progetti avviati nell'alveo della cooperazione interistituzionale e il percorso seguito in questi anni per l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 6 dicembre 2019. «Questa visita - ha detto la presidente Pignetti - ci consente di illustrare sul campo alla delegazione internazionale il percorso di inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che si trovano detenuti presso le case circondariali della provincia di Caserta».