Martedì 2 Aprile 2019, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 16:37

L'ospedale non ha le autorizzazioni: i Nas lo sequestrano. Choc nel Casertano, il San Rocco di Sessa Aurunca da questa mattina al centro dello scandalo assenteismo con ventotto dipendenti indagati, è stato sottoposto a sigilli di natura preventiva d'urgenza in quanto è risultato privo di autorizzazione all’esercizio. Trattandosi di una contestazione di tipo penale, il legale rappresentante dell'ospedale sarà denunciato.I carabinieri del Nas hanno anche riscontrato, nel corso delle verifiche in corso sin da questa mattina, «molteplici e notevoli carenze strutturali, funzionali e organizzative» che interessano il complesso delle sale operatorie e il servizio di Radiologia. Nel corso dei controlli è stata accertata la clamorosa mancanza della prevista autorizzazione all’esercizio della struttura nosocomiale, prevista dall’articolo 193 Testo Unico Leggi Sanitarie in relazione alla delibera di giunta regionale della Campania. Per questo motivo, le carenze saranno segnalate alla competente Commissione.Il sequestro preventivo d’urgenza prevede ovviamente la facoltà d’uso al fine di evitare l’interruzione delle prestazioni e ulteriori disagi agli utenti.