Operai ex Jabil trasferiti in Sardegna con una mail: il tribunale dice no

Il Tribunale di Napoli Nord ha detto «no» al trasferimento dei 23 lavoratori ex Jabil poi assunti dal Gruppo Orefice. Gli addetti, con una semplice mail, erano stati infatti trasferiti lo scorso anno da Marcianise in Sardegna, dove ha sede la società che produce generatori elettrici. Con provvedimento d'urgenza, il Tribunale ha però dichiarato inefficace il trasferimento collettivo disposto e, richiamando un insegnamento della Corte di Giustizia, ha affermato che «il trasferimento presso una sede distante oltre 600 km da quella originaria, operando una modifica sostanziale e unilaterale delle condizioni di lavoro cui possa ragionevolmente conseguire la cessazione del rapporto, costituisca in realtà un licenziamento collettivo ai sensi della Direttiva 98/59/CE e debba pertanto essere preceduto dalle procedure di consultazione previste dalla L. 223/1990».

La decisione cambia poco quella che è la situazione attuale dei 23 lavoratori ex Jabil, che dopo aver rifiutato il trasferimento in Sardegna, sono stati licenziati da Orefice e ora sono dunque disoccupati e prendono la Naspi; per i 23 ex dipendenti, si è ipotizzata nelle scorse settimane l'assunzione nell'azienda Tme di Portico di Caserta, che dovrebbe già assumere nei prossimi mesi 200 lavoratori attualmente in Jabil ma destinati a fuoriuscire dall'organico della multinazionale. Ormai da anni la Jabil di Marcianise ha avviato un corposo piano di esuberi che ha già portato al licenziamento di 220 addetti, 23 dei quali ricollocati in Orefice e quasi 200 nella società informatica Softlab. Dai 700 di tre anni fa, la Jabil ha ora in 480 dipendenti con l'obiettivo di licenziarne altri 230 e arrivare così ad un organico finale di 250 lavoratori. Le ricollocazioni però stentano, come più volte hanno fatto notare i sindacati, e nel caso di Orefice, si sono rivelate un flop, visto che l'azienda sarda aveva affittato anche un capannone vicino alla Jabil ma non ha mai avviato la produzione; il capannone è ora occupato da un'altra azienda. Sulla vicenda degli addetti ex Jabil ed ex Orefice, Articolo Uno Caserta, che sin dall'inizio ha seguito la situazione promuovendo anche un'interrogazione parlamentare a firma del Senatore Vasco Errani, auspica una veloce ricollocazione dei lavoratori. «Chiediamo che il Mise, la Regione Campania, Confindustria e la stessa Jabil - affermano il coordinatore provinciale di Articolo Uno Caserta Alessandro Tartaglione e il responsabile provinciale Politiche del Lavoro Roberto Iavarone - facciano e definitivamente la loro parte per reinserire questi 23 operai nuovamente nel circuito lavorativo. Su questo continueremo ad essere vigili chiedendo l'immediata attivazione del nostro gruppo parlamentare e della segreteria nazionale del partito».