Stretta finale per il Polo Logistica Operatori e investitori a Maddaloni

MADDALONI - Procede verso la fase operativa il progetto, avviato dal Comune di Maddaloni, relativo alla creazione di un hub della logistica sul territorio. Giovedì 21 luglio alle ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni, si terrà un nuovo incontro pubblico per discutere delle strategie ed azioni da mettere in campo per avviare il polo della Logistica del Mediterraneo. Prenderanno parte all’incontro Bruno Cortese, consigliere delegato per la logistica; Silvio Clarizia, Senior Project Manager - Vailog S.p.a.; Antimo Caturano, presidente Free Service S.p.a.; Luca Nardelli, Responsabile Scalo Merci - Mercitalia Shunting. Concluderà i lavori il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITA' Sos dei sindacati per la Statale a rischio Cgil-Cisl-Uil: subito... LA MISSIONE «La scuola dell'Aeronautica una eccellenza della...

“Sono fortemente convinto - dice il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo - che la logistica potrà fungere da volano per la nostra economia, andando ad alimentare e a sostenere nuove iniziative a condizioni di maggiore accoglienza del territorio maddalonese. D’altra parte, il territorio di Maddaloni può assumere un ruolo strategico per il trasporto delle merci da e per il Sud italia, ma non solo. Pensiamo anche alle interconnessioni strette con l’area portuale di Napoli, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di rapporti con l’intera area Mediterranea. L’altra conseguenza collegata alla realizzazione dell’Hub - continua il sindaco De Filippo - è di carattere territoriale ed è legata alla possibilità di una profonda modificazione socio-economica della nostra comunità e delle comunità circostanti. Ciò perchè queste aziende, investendo sul territorio, dovrebbero promuovere occupazione non solo in maniera diretta ma anche indiretta. Penso, dunque, a tutto l’indotto ad esso collegato.”

ùInoltre, sarà presente al convegno anche Antimo Caturano, presidente Free Service S.p.a. “Penso che l’intuizione del Comune di Maddaloni sia la giusta soluzione a decenni e decenni di lassismo - spiega Caturano - Il progetto è ambizioso e la strada tracciata è quella giusta. Ben vengano i gruppi internazionali, necessari per la pianificazione e l’attuazione, ma la presenza degli operatori locali è essenziale per lo sviluppo del territorio, della categoria e del settore. Sono felice che i colleghi abbiano capito l’importanza di questo progetto che deve essere visto come un’opportunità da cogliere. La città di Maddaloni è sempre stata attraente per i trasporti e la logistica perché la sua collocazione geografica è strategica per i buyer e gli stakeholder che da sempre guardano questo territorio attraverso le enormi potenzialità che esso rappresenta. Potenzialità spesso inespresse o notevolmente al di sotto delle aspettative. Ed il riferimento va alle tante realtà presenti sul territorio che il più delle volte non hanno trovato le giuste condizioni per esprimere le proprie potenzialità. Tutto questo va a fortificare l’importanza di questo progetto dove finalmente si ha la possibilità concreta di recuperare quell’attenzione e quell’importanza che Maddaloni e il Mezzogiorno d’Italia meritano in uno scenario internazionale".