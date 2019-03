CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Marzo 2019, 14:30

Medico chirurgo messinese, ha un problema ai cristallini impiantati dieci anni fa a entrambi gli occhi che si sono deteriorati e che devono essere sostituiti. Il paziente ci tiene molto alla vista, oltre che per svolgere al meglio la sua professione, anche per continuare a praticare l'hobby che lo appassiona, il rally.Per cui gira l'Europa alla ricerca di uno specialista che gli offra maggiore sicurezza. L'intervento lo esegue con successo ieri il dottor Vincenzo Maurino, medico aversano, primario del Moorfields Eye Hospital di Londra, ritenuto l'istituto più prestigioso d'Europa per la cura oculare.