Operazione “Riciclo e futuro sostenibile”: studenti per la raccolta della plastica

Si è svolto ieri, presso l’Isis Ferraris di Caserta, l’incontro “Riciclo per un futuro sostenibile”, campagna di sensibilizzazione per la raccolta della plastica, evento legato al progetto “Sostenibilità ambientale e Solidarietà” realizzato dal Rotary club Caserta Luigi Vanvitelli, con la sovvenzione della fondazione Rotary e la partecipazione dei Rotary club Caserta Reggia, Capua Antica e Nova, Aversa Terra Normanna, Piedimonte Matese Alto Casertano e Sessa Aurunca del Distretto 2101.

APPROFONDIMENTI IL NODO AMBIENTE Rifiuti a Napoli, De Luca: «Serve la quarta linea del... LA DENUNCIA Monte Di Procida: fondale di Acquamorta invaso dalla plastica L'AMBIENTE Sirimap localizza la plastica in mare, nuovo sistema recupero e...

L’iniziativa si lega al progetto che i Rotary Club stanno mettendo in atto con la catena Supermercati Decò che, grazie alla collaborazione con Coripet, consorzio per il riciclo del Pet, permette da circa dieci anni ai cittadini e clienti di conferire in modo corretto bottiglie e flaconi in Pet all’interno di appositi ecocompattatori per favorirne la reimmissione all’interno del ciclo produttivo. Le 17 macchine presenti nei punti di vendita del casertano erogheranno eco-buoni, 3€ ogni 200 bottiglie depositate, che potranno essere destinati all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, contestualmente donati dai Club Rotary alle associazioni del territorio, come la mensa dei poveri della Caritas diocesana e altre iniziative assistenziali.

Il progetto “Sostenibilità ambientale e Solidarietà”, anche attraverso le giornate di incontro con i giovani, intende, così, mobilitare la comunità verso comportamenti più rispettosi dell’ambiente, favorendo anche processi di coesione sociale e di intervento sul territorio mediante atti di beneficienza e donazione.