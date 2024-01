Un pezzo di Sessa Aurunca al settantaquattresimo Festival di Sanremo in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio nella città ligure. Protagonisti per una serata saranno infatti anche i giovani allievi del liceo musicale del convitto nazionale "A. Nifo", uno degli indirizzi formativi offerti dall'istituzione scolastica aurunca. Venerdì sera l'orchestra, diretta dal professore Vincenzo Cuomo, si esibirà a "Casa Sanremo" in occasione della manifestazione d'apertura dell'area hospitality ufficiale del Festival della canzone italiana, realizzata dal consorzio Gruppo eventi ed ospitata nel Palafiori. Si tratta di un'occasione unica per i quaranta allievi componenti la formazione orchestrale del "Nifo" per mettere in mostra il proprio talento e le proprie competenze e per respirare, sia pure in una location collaterale rispetto al teatro Ariston, l'area della rassegna canora più importante del panorama discografico italiano ed europeo.

La diciassettesima edizione di "Casa Sanremo" si aprirà con la consegna della targa benedetta da Papa Francesco e con la presenza di un rappresentante del consiglio di governo della Pontificia Scholas Occurrentes che piantumerà un ulivo di Scholas. L'orchestra del "Nifo" curerà uno dei momenti musicali della serata del simbolico taglio del nastro inaugurale e proporrà un medley di brani della tradizione canora sanremese, curato dallo stesso Cuomo. La partecipazione del liceo musicale arriva a completamento del progetto "Terre del Bussento a Casa Sanremo", nato con l'idea di raccontare al pubblico internazionale le meraviglie della Campania e in particolare del territorio più a sud della provincia di Salerno.

La scelta della scuola aurunca è avvenuta al termine di una selezione che ha premiato le eccellenze delle diverse zone. «Il nostro liceo musicale è stato selezionato per la sua storia e per la qualità di quanto ha realizzato nel tempo. Si tratta di un indirizzo relativamente giovane, operativo da quattordici anni, ma ha già conseguito risultati didattici e formativi di spessore, grazie all'impegno dei docenti, del personale scolastico ed all'impulso volitivo ed organizzativo del dirigente Giovanni Battista Abbate», afferma la professoressa Caterina Di Iorio. Un impegno premiato con il successo del progetto coordinato dal docente Vincenzo Cuomo, e con la presenza a "Casa Sanremo".

«Il riconoscimento ci riempie di orgoglio», aggiunge Di Iorio. La notizia della partecipazione ha un po' scombussolato il tranquillo andamento delle giornate di lezione. In questi giorni infatti nelle aule e nei corridoi del "Nifo" si respira un'atmosfera elettrizzata, carica di gioia e coinvolgimento collettivo all'evento. Cresce l'attesa degli studenti di vedere i loro compagni all'opera sotto gli occhi di Amadeus. I quaranta componenti dell'orchestra continuano a ritmo serrato le prove in vista dell'esibizione di venerdì. Ore ed ore di esercizio, di cura del più piccolo dettaglio, sotto la direzione di Vincenzo Cuomo, «perché tutto al Palafiori vada per il meglio».

L'avversario più difficile da sconfiggere sarà probabilmente l'emozione del debutto su di un palcoscenico così importante. La partecipazione è stata resa possibile anche dalla collaborazione con l'amministrazione comunale di Sessa Aurunca, che si è fatta carico di parte delle spese della trasferta. «Si tratta di una vetrina importante per la città, è un'occasione per far conoscere le bellezze e il patrimonio archeologico, artistico e ambientale del territorio aurunco», spiega il sindaco Lorenzo di Iorio. Studenti e docenti accompagnatori partiranno domani sera, viaggeranno di notte per raggiungere Sanremo. Dopo l'esibizione nella casa hospitality del festival visiteranno la città e poi si sposteranno a Nizza e Montecarlo. Un premio per il loro talento ed impegno.