Doccia fredda sul consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, a tre mesi dall'elezione del presidente Angela Del Vecchio, leader di Dignità forense. Il foro sammaritano, infatti, dovrà tornare al voto con gli stessi candidati ed anche uno degli esclusi dalla Commissione elettorale che aveva presentato un ricorso contro la decisione dell'organo elettorale. Lo ha deciso il consiglio nazionale forense che ha annullato sia la delibera di ammissione delle candidature, che quella di proclamazione degli eletti. Su tre ricorsi che avevano presentato alcuni esclusi dalle candidature, il Cnf ha ammesso infatti solo quello dell'avvocato Antonio Miraglia.

APPROFONDIMENTI Rifiuti non differenziati, prime multe ai ristoratori Spaccio di hashish e cocaina in un rudere: tre arresti Coca Cola, sfida sostenibilità: tutte ​le bottiglie in plastica riciclata

La toga aveva presentato la sua candidatura per mano della collega Fiorentina Orefice, oggi consigliere nel rispetto dell'orario di presentazione - ovvero entro le ore 12 - ma senza la firma alla delegata. Circostanza che prevedeva l'esclusione, così come stabilito dalla Commissione elettorale: quest'ultima ha ritenuto non valida neppure la successiva delega formalizzata dall'avvocato Miraglia via pec stavolta sottoscritta, esibita prima delle ore 12 al presidente del consiglio e all'incaricato alla ricezione, ma depositata soltanto alle ore 12.16 minuti del 26 gennaio scorso.

«Nel caso di specie scrivono i firmatari della sentenza a fronte di una candidatura sicuramente riconducibile all'avvocato Miraglia, la delega, pur priva della sottoscrizione di quest'ultimo, era accompagnata dal documento d'identità del medesimo, circostanza che fa di per sé propendere per la riconducibilità dell'atto delegante e, ad avviso di questo Giudice, sicuramente esclude l'incertezza assoluta circa la provenienza e quindi esclude l'invalidità radicale dell'atto».

E aggiunge: «La delega, compilata da quest'ultimo sul modello prestampato fornito dal Coa che neppure riporta al fondo, la dizione "firma" né contiene un rigo a questa riservato risultava altresì accompagnata dal documento di riconoscimento sia del delegante sia della delegata, ma priva della sottoscrizione del primo». La questione, legata alla legge sull'autocertificazione, ha spinto però il Cnf a richiamare un orientamento di sentenze che afferiscono al tema delle gare d'appalto (la maggior parte di questi casi si verifica nella giurisprudenza amministrativa quando non viene firmata l'offerta, Ndr), sulle basi delle quali si è dato la possibilità di rimediare all'avvocato ricorrente. Il consiglio, intanto, potrebbe opporsi alla sentenza davanti ai giudici della Cassazione che, nella fattispecie, adotta dei filtri molto stretti prima di rendere ammissibile questo tipo di ricorsi. A seguito del deposito della sentenza, il consiglio dell'Ordine ha convocato per oggi una conferenza stampa per "opportune delucidazioni".

Per la prima volta nella storia del consiglio forense, quello del foro sammaritano ha avuto una presidenza al femminile, l'avvocato Angela Del Vecchio che ha ottenuto 1479 preferenze alle ultime elezioni. Il test elettorale tenutosi dal 30 gennaio al 4 febbraio scorsi, ha visto al voto 2.186 toghe (su circa 3.500 iscritti) e l'elezione di tutta la lista di Dignità forense.