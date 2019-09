CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 29 Settembre 2019, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una decina di resti in un loculo all'interno del cimitero di Aversa. Resti umani lasciati in una nicchia privata, lì dove non avrebbero dovuto esserci. Resti umani la cui presenza potrebbe spiegarsi con un probabile traffico di loculi a spese di salme rimaste senza eredi e, quindi, spostate senza tanti complimenti per impossessarsi dei loculi. Una vicenda che i diretti interessati hanno segnalato alla procura della Repubblica di Napoli nord, sperando in una spiegazione logica di quella che al momento si presenta come un vero e proprio giallo. Un giallo che coinvolge persone care e tocca la sfera affettiva.LA TESTIMONIANZA«Non sono sospetti, ma certezze», afferma Leonardo di Guida che continua: «Mia sorella fa regolare richiesta di traslazione dei resti di nostra nonna materna. Dopo aver presentato le ricevute di pagamento per la stumulazione ai custodi, nel giorno stabilito per l'operazione richiesta, due dipendenti del cimitero, nel rimuovere il marmo del loculo senza alcuna precauzione, lo rompono». «Fa nulla, ci può stare. Ma non finisce qui. La sorpresa finale continua di Guida - è che nella nicchia vi erano i resti di 10 cadaveri. Quando ho chiesto spiegazioni ai custodi mi hanno risposto che non ne sapevano nulla». «Due addetti alle esumazione invece - continua il malcapitato- mi hanno risposto che anni fa si usava chiedere il piacere di depositare momentaneamente il cadavere, ma non hanno chiarito il presunto piacere a chi l'avessero richiesto, visto che io e mia sorella siamo gli unici eredi viventi». «Ovviamente - conclude di Guida - abbiamo denunciato tutto alla procura del tribunale di Napoli Nord, dopo aver esposto il tutto ai carabinieri di Aversa. Quindi, sospetti non ve ne sono, vi sono solo certezze di scavi e traslazioni clandestine a pagamento».