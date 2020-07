Nell'area Pip gestita dal consorzio «Atella moda» - dove al posto delle attese aziende tessili, oggi, ci sono discariche abusive e capannoni costruiti a metà - la situazione è decisamente precipitata. Nelle ultime settimane si sono intensificati gli scarichi illeciti dei rifiuti: nella totale impunità, gli eco-criminali continuano ad abbandonare materiali di ogni genere. Lastre di amianto, canne fumarie, guaine bituminose, pneumatici, scarti dell'attività edilizia, ormai non si contano più. I cumuli sono diventati più numerosi e alcuni tratti, a stento, si riescono a percorrere con l'auto.

LEGGI ANCHE Cig e sostegno ai Comuni: ad agosto nuova manovra da 20 miliardi

Il cemento - amianto è delimitato da una striscia rossa e bianca e non è dato sapere per quanto tempo ancora dovrà restare lì, minando la salute pubblica. A guardarsi intorno ci si accorge che non si tratta solo di scarichi di singoli cittadini, ma di imprese illegali che agiscono in modo sistematico e costante. Desta amarezza, fra i tanti rifiuti, la presenza di libri di letteratura, a testimonianza di una bellezza calpestata. Sono anni che la storia va avanti e il degrado, a prova di un pieno fallimento istituzionale, non si ferma, semmai cresce. I pochi imprenditori che avevano immaginato di costruire nell'area il proprio futuro, oggi hanno dovuto necessariamente ricredersi. E anche per gli agricoltori della zona, non è facile convivere con il fenomeno dei rifiuti abbandonati.

LA STORIA

Giuseppe, «Peppe» per gli amici, vicino all'area Pip coltiva pomodori biologici. Racconta con orgoglio la scelta di produrre in una terra difficile qualcosa di genuino. Ogni volta che esce dalla sua azienda agricola con il trattore, deve fare i conti con tre cumuli di guaine abbandonati lungo la strada. «Mi vergogno dell'immagine che si dà si sfoga a volte vorrei portare amici e conoscenti a vedere la mia coltivazione, ma mi dispiace che per arrivare al mio terreno, poi devono vedere tutta questa immondizia». Peppe si meraviglia del fatto che ormai gli scarichi avvengono come se fossero una cosa naturale. Solo alcuni giorni fa, ha scoperto in flagranza alcune persone intente a buttare rifiuti all'esterno della sua azienda e ha cercato di farle desistere. «Quelli, di tutta risposta, mi hanno detto che venivano da Caivano racconta Peppe e che a Orta di Atella non dicono niente, si può scaricare. Siamo abbandonati e dopo tanti anni sembra che la situazione piuttosto che migliorare continui a peggiorare». E in effetti, non c'è da dargli torto.

I ROGHI

I rifiuti dell'area sono aumentati e vengono dati alle fiamme. Le telecamere del Comune ci sono, ma non funzionano, e per come sono collocate, seppure funzionassero, non servirebbero a molto. La polizia municipale è ridotta all'osso e per i miracoli non possono certo bastare pochi mesi di commissione straordinaria. Sugli scarichi abusivi dell'area Pip, ma anche su quelli dell'ex Eurocompost e della discarica San Pancrazio, c'è una denuncia alla Procura di Napoli nord, presentata da «Città visibile», l'associazione aderente a Rete di cittadinanza e comunità coordinata da Vincenzo Tosti. L'area Pip è privata e toccherebbe al consorzio di imprenditori garantirne la messa in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA