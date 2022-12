Orta di Atella, rapina a mano armata in una chiesa evangelica

Rapina a mano armata ieri sera in una chiesa evangelica ad Orta di Atella, in provincia di Caserta. I rapinatori, in sei secondo quanto riferito dai presenti, sono entrati nella chiesa durante la funzione religiosa con volti coperti e, almeno in due, armati di pistola, rapinando alcuni dei fedeli presenti.

Subito dopo sono scappati a bordo di un'auto facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le deposizioni dei presenti e hanno avviato le indagini, affidate ai militari della compagnia di Marcianise. Ancora da quantificare il bottino.