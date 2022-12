La caduta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Gaudino è destinata a far rumore anche oltre i confini comunali. Sul caso, ieri, è intervenuto un big della politica, il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero. «La sfiducia nei confronti del sindaco di Orta di Atella Gaudino avrà conseguenze anche nel Partito democratico - ha affermato Oliviero - aver privato la città di una persona perbene, un avvocato ed un professionista accorto oltre che un amministratore responsabile significa aver negato alla comunità la possibilità di crescere, evolversi ed emanciparsi rispetto ad un passato a cui tutti dicevano di aver rinunciato e da cui volersi e doversi distaccare, salvo poi a staccare solo la spina di un orologio che a Orta sembra abbia fretta di ritornare al passato».

Parole durissime rivolte ai dimissionari tra i quali figurano anche due consiglieri eletti con il gruppo dei Democratici e riformisti, a supporto di Gaudino. Della giunta costituita da esperti esterni faceva parte poi anche una diretta espressione di Oliviero, l'assessore alle politiche sociali Eugenia Oliva, senza contare il rapporto del presidente del consiglio campano con Gianfranco Piccirillo, riferimento dem sul territorio ortese che prima aveva lavorato alla costruzione di una coalizione pro Gaudino e poi è stato tra i fautori dell'epilogo registrato nelle ultime ore.

Per Antonio Santillo, tra i due firmatari dem della sfiducia, insieme all'opposizione e a Orta in movimento, non si poteva più aspettare: «Due sono i motivi delle dimissioni di massa: il primo è che si è evitato di dare tempo al sindaco di interessare e chiamare in causa la filiera istituzionale per garantirsi ancora una volta una mera sopravvivenza politica e non per i reali problemi del paese, visto che questo era il suo modo di procedere nel risolvere le crisi di maggioranza, creando anche imbarazzo tra le parti; il secondo, da non sottovalutare, è che una mozione di sfiducia prevedeva tempi lunghi, tali da sperperare altri ventimila euro complessivi di indennità per giungere poi allo stesso risultato».

«La verità è che il gruppo consiliare dei Democratici & Riformisti (costituito dai due dimissionari e da altri tre consiglieri rimasti su posizioni diverse, ndr) è sempre stato diviso da due visioni diverse della politica locale commenta Gaudino - È evidente che alcuni di essi hanno sempre giocato a rompere gli equilibri di maggioranza, ragionando con malcelate riserve mentali». L'ex sindaco, nel day after, interviene sul tema caldo di Orta di Atella: «Era venuto il momento di affrontare temi importanti, come quello dell'urbanistica, e i correttivi regolamentari proposti dalla giunta non avrebbero consentito nuove speculazioni ma soltanto eliminato contraddizioni e disuguaglianze per i piccoli proprietari, con l'aggiunta di piani di recupero dettagliati, sempre nel rispetto della impostazione del Piano adottato dalla commissione straordinaria prefettizia. Probabilmente osserva Gaudino - non erano stati ritenuti soddisfacenti da una parte del gruppo democratico, tutto ciò, a dispetto di quanto era stato ripetutamente affermato in campagna elettorale».

A Gaudino subentrerà, dietro nomina della prefettura di Caserta, il prefetto in quiescenza Giuseppe Guetta. Una sciagura, per molti cittadini che sui social si sono espressi contro l'ennesimo scioglimento del consiglio comunale. Per altri, che hanno addirittura postato il manifesto funebre di Gaudino, invece la caduta dell'amministrazione non è altro che un buon motivo per festeggiare.