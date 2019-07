CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Luglio 2019, 12:00

AVERSA - Dopo i tre dipendenti (tre medici tra cui il primario del reparto di Ginecologia) dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa sospesi per aver litigato davanti a pazienti e familiari, è la volta di altri tre dipendenti, ma del reparto di Gastroenterologia, dopo che una paziente ha trovato una formica che camminava sul bordo di una tazza di tè.La paziente e i suoi familiari hanno pensato bene di non protestare con il personale ospedaliero, ma di rivolgersi direttamente ai poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini per cercare di capire come si sia potuta verificare la presenza dell'insetto sulla stoviglia portata in corsia.