Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar Campania, si riparte da palazzo de Londres. È una lite senza fine, quella che vede contrapposti il Comune di Caserta e la Cooperativa Progetto 2000, che gestisce il parcheggio posto nelle vicinanze dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano. La parte bellicosa della vicenda nasce nel 2016. La Cooperativa, che da più di venti anni gestisce l'area in virtù di un'autorizzazione più volte rinnovata, chiede una proroga fino all'approvazione del Puc in corso di predisposizione. Il Comune la concede però solo per 12 mesi essendo in corso di redazione lo strumento urbanistico nell'ambito del quale sarebbe stata prevista la sistemazione definitiva dell'intero comparto ospedaliero. Alla scadenza dei 12 mesi la Cooperativa, che nel frattempo ha stipulato una convenzione con l'Azienda Ospedaliera per la gestione del parcheggio, reitera al Comune di Caserta l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione nelle more dell'approvazione del nuovo Puc e della definitiva sistemazione dell'intero comparto ospedaliero di Caserta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Istanza che però viene respinta: Palazzo Castropignano ha già avviato la procedura per l'esproprio dell'area. La decisione viene impugnata dinanzi al Tar Campania, che annulla il provvedimento del Comune, consentendo di fatto la prosecuzione dell'attività di parcheggio a servizio del presidio ospedaliero. A questo punto, nel luglio 2018, il Comune ordina la cessazione dell'attività in atto, rigettando esplicitamente l'istanza di rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'utilizzo dell'area a parcheggio riservato del 14 luglio 2017. Nuovo ricorso dinanzi al Tar Campania, e di nuovo Comune soccombente: l'istanza di rilascio non può essere più respinta, essendo maturato il silenzio assenso. Nuovo round della vicenda nel 2019: questa volta il Comune dispone l'annullamento in autotutela del provvedimento autorizzatorio formatosi per silenzio assenso, nonché l'immediata cessazione dell'attività di parcheggio. E questa volta la decisione di Palazzo Castropignano viene promossa dal Tar, destinatario dell'ennesimo ricorso: in ogni caso, argomenta il tribunale amministrativo, l'anno di proroga è decorso e non c'è stato alcun rinnovo. Vicenda chiusa? Tutt'altro. La decisione del Tar viene impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che adesso ha accolto le argomentazioni della Cooperativa. In particolare, secondo il collegio della quinta sezione di palazzo Spada (presidente Luciano Barra Caracciolo, consiglieri Federico Di Matteo, Giovanni Grasso, Anna Bottiglieri, Elena Quadri) dall'esame della documentazione versata in atti risulta che la questione relativa alla contestata scadenza annuale dell'autorizzazione formatasi per silenzio assenso è stata rilevata d'ufficio e che il ricorso è stato assunto in decisione e deciso senza essere stato preventivamente provocato il necessario contraddittorio sull'indicata questione, atteso che non è stato assegnato alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.. In altre parole, chi lo ha detto che il silenzio assenso rispetto alla proroga dell'autorizzazione era solo per un anno? In questi casi trova applicazione l'articolo 105 del codice di procedura amministrativa, che prevede l'annullamento della sentenza del tribunale e l'incardinamento di un nuovo processo. E' quello che ha stabilito il Consiglio di Stato. Nuovo appuntamento, quindi, dinanzi al Tar Campania, al quale spetterà nuovamente esprimersi sull'annosa controversia.