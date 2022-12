Una Tac dell'ospedale di Marcianise: in soldoni, questo è quanto è stato eseguito sull'Anastasia Guerriero, secondo un progetto dal titolo Digital twin (Gemello digitale) che vede la struttura di fatto scannerizzata centimetro per centimetro. Tanti gli obiettivi del progetto messo a punto dal Consorzio Universitario Benecon diretto dal professore Carmine Gambardella: «Per la sicurezza, per la manutenzione e per un maggiore controllo dell'edificio», spiega il manager dell'Asl di Caserta Amedeo Blasotti. Sotto lo scanner', però, finisce soltanto l'edificio in sè e non le persone che lo vivono. Fatto sta che «con questo modello possiamo avere contezza perfino delle prese della luce di una stanza che non funziona o della centrale termica di una specifica area», continua ancora il direttore generale. Un gemello digitale, dunque, come modello virtuale di un oggetto fisico (in questo caso un intero ospedale) che accoglie e gestisce delle informazioni in grado di migliorare le performances totali della struttura ospedaliera.

Si tratta di un processo valido sia per la fase di costruzione che, soprattutto, nella fase di gestione e manutenzione. La rappresentazione digitale è destinata a seguire l'intero ciclo di vita dell'edificio ed è la base di un vero e proprio «modello digitale vivente» dell'ospedale: esso utilizza i dati rilevati sull'oggetto per simularne il comportamento e monitorare le operazioni. Viene inoltre utilizzato per simulare differenti scenari e osservarne i risultati nel tempo. «Avendo un costo auspichiamo di ricevere un aiuto dall'ente regionale perchè tale modello possa essere applicato anche sugli altri ospedali della provincia. Si tratta comunque di un progetto all'avanguardia, con un piano tecnologico avanzato. Per non parlare dei vantaggi circa la sicurezza della struttura in sè», continua il direttore Blasotti, parlando anche di una spesa che si aggira intorno a sessanta mila euro soltanto per il modello dell'Anastasia Guerriero. Il progetto, sviluppato in modo sperimentale in tandem con l'Ufficio Edilizia Ospedaliera dell'Asl di Caserta, ha come obiettivo l'ottimizzazione di costi e risorse destinati alla struttura. Il tutto allo scopo di garantire un ciclo di vita dei nuovi progetti più breve, ed avere una gestione migliorata delle strutture: l'obiettivo dell'Asl infatti è quello di garantire un efficientamento del budget di spesa della filiera tecnica operativa degli ospedali, nell'ottica di un migliore servizio al cittadino.

Il modello sarà gestito e controllato dagli addetti ai lavori e consentirà la navigazione libera dell'intera struttura: ogni suo elemento materiale ed immateriale potrà essere interrogato in maniera interattiva. Il gemello digitale avrà quindi la caratteristica di essere integrato nella manutenzione e gestione automatizzati della struttura. Queste procedure consentiranno di ottimizzare i processi di intervento programmatico ed il monitoraggio dei servizi e degli spazi presenti. Il progetto presentato è decisamente all'avanguardia sul piano nazionale. L'ospedale di Marcianise rappresenta solo il primo immobile destinato ad avere un Twin Model': «Nei programmi dell'sl di Caserta aggiunge infatti il direttore generale Blasotti - c'è l'idea di procedere alla digitalizzazione dell'intero patrimonio edilizio della nostra azienda, tracciando così la direzione di un forte rinnovamento gestionale ed operativo in ambito edilizio». Il Consorzio Universitario Benecon è costituito da cinque Atenei italiani (Università della Campania Luigi Vanvitelli, Università di Napoli Federico II, Università Pegaso, Università di Salerno, Università del Sannio), il cui presidente, Carmine Gambardella è rettore dell'Università Politecnica Europea in Bulgaria. Il centro Benecon effettua: analisi e diagnosi del territorio, riqualificazione ambientale, recupero e manutenzione di contesti paesaggistici, archeologici, urbani ed edilizi ed inoltre progetta e realizza «imprese verdi» e strutture eco museali.