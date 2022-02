Marcianise, 26 milioni di euro per ampliare i posti letto dell'ospedale

Ventisei milioni di euro per l'ampliamento dei posti letto all'ospedale di Marcianise, che passeranno dagli attuali 158 a 183 come previsto dal Piano Regionale, e per i lavori di adeguamento della struttura. Sono i fondi - 22 milioni a carico dello Stato, poco più di un milione dalla Regione Campania e 3,6 milioni attinti dal bilancio Asl - previsti dalle delibera adottata dall'Asl di Caserta che ha dato ieri il via libera al progetto definitivo dei lavori ed è stata poi trasmessa alla Regione per l'ammissione al finanziamento; qualche giorno fa era arrivato il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Marcianise.

Si tratta di opere previste dal programma regionale degli interventi di edilizia sanitaria e che interessano soprattutto l'ampliamento dei posti letto dell'ospedale Anastasia Guerriero di Marcianise. Una volta ultimati i lavori, ci saranno 25 posti letto in più in totale, e ogni reparto del presidio casertano ne beneficerà: in particolare cardiologia avrà dieci posti letto, chirurgia generale e medicina generale venti ciascuno, sei a neurologia e altrettanti a oculistica, venti sia al reparto di ortopedia e traumotaologia che a quello di ostetricia e ginecologia, diciotto a psichiatria, dieci a pediatria, otto tanto a urologia che a gastroenterologia, cinque a otorinolaringoiatria, sei per la terapia Intensiva e altrettanti per l'unità coronarica; venti i posti letto previsti infine per i lungodegenti.

Nelle prossime settimane inoltre, fa sapere la direzione generale dell'Asl di Caserta guidata da Ferdinando Russo, saranno inaugurati all'ospedale di Marcianise altri due reparti: quello di terapia intensiva e il centro di oncofertilità; sarà poi installata una nuova risonanza magnetica e ampliato il parcheggio. «Il rinnovo che stiamo portando avanti all'ospedale di Marcianise è voluto fortemente dalla Regione - dice Russo - risponde all'esigenza di trasformare questo presidio in un centro di eccellenza pensato per venire incontro ai bisogni dei cittadini. Le dotazione e gli strumenti che stiamo fornendo al nosocomio sono all'avanguardia a livello nazionale» conclude il manager Asl.