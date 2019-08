CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 17 Agosto 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVERSA - È durato poco più di quarantotto ore il blackout della tac del pronto soccorso e dell'impianto di condizionamento del blocco operatorio all'ospedale Moscati di Aversa. Entrambi i servizi, infatti sono tornati alla normalità alla vigilia di Ferragosto, assicurando prestazioni che, comunque, non avevano mai subito uno stop. Il sindaco della città normanna Alfonso Golia aveva già detto: «Quando ho avuto notizia del blocco della tac ho contattato il direttore del nosocomio cittadino Bruno Tornincasa che mi ha assicurato che il servizio era garantito dalla tac in uso presso radiologia e che nessun disagio ci sarebbe stato con il trasferimento presso altri presidi ospedalieri come qualcuno aveva paventato».