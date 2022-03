Ospedale, scandalo oss «Non funziona più così»

«La situazione che si è verificata all'interno del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Aversa è comune a tutti i nosocomi. Come al solito, certa informazione vuole solo trovare lo scoop, ma non cercare di capire come e perché nascono certi fenomeni che, lo ripetiamo, sono comuni a tantissimi ospedali italiani». Come tutti i dipendenti dell'Asl Caserta, non possono fare dichiarazioni gli operatori sanitari del reparto di ortopedia del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati