Outlet La Reggia, 30mila presenze al Fashion Festival

Sabato 29 Settembre 2018, 17:05

Anche l’edizione autunnale del Fashion Festival raggiunge risultati più che positivi. Già dalle 8.30 del mattino, gli amanti dello shopping “griffato” hanno affollato La Reggia Designer Outlet che, per questa grande festa della moda, ha aperto i cancelli alle 9.00.Seguendo l’affluenza registrata nell’arco della mattina, in chiusura saranno 30.000 le persone che hanno passeggiato tra i viali della Reggia Outlet alla ricerca dei must have autunno inverno 2018 e delle opportunità proposte per l’occasione da oltre 100 brand, per affrontare con stile la nuova stagione.Ad accompagnare gli ospiti del Centro McArthurGlen di Marcianise (CE) in questa grande festa della moda, l’influencer Mattia Marciano, che, seguendo il suo stile, ha indossato diversi outfit e si è concesso a tanti selfie.