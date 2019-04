Padre 50enne e figlio minorenne sorpresi e arrestati dai carabinieri mentre commettevano un furto. È accaduto a Capodrise, nel Casertano. I due sono stati notati dai militari nel piazzale antistante un ex centro commerciale mentre caricavano in auto alcune lastre in plexiglass appena rubate dall'area di prelevamento dei carrelli per la spesa. Il 50enne è stato posto ai domiciliari, il figlio minore è finito al centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei

Martedì 9 Aprile 2019, 12:03

