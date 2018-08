Venerdì 31 Agosto 2018, 12:00

CAIAZZO - Si svolgeranno oggi, alle 15, nella chiesa di San Francesco , a Caiazzo, i funerali di Michele Melillo, di 33 anni e del figlioletto Marcello, di 10 anni, morti a causa di un gravissimo incidente avvenuto lungo l'A1, tra i caselli di Orvieto e Fabro, dopo uno scontro tra l'auto sulla quale viaggiavano e un mezzo pesante. La madre, Esther, fortunatamente è rimasta ferita perché è riuscita ad uscire dall'auto poco prima che il mezzo prendesse fuoco, grazie all'aiuto di una pattuglia della polizia stradale arrivata sul posto subito dopo l'incidente. Le salme provenienti dall'ospedale di Orvieto sono giunte ieri in tarda serata presso l'abitazione del padre di Michele, Marcellino, nella frazione di Totari di Alife per poi essere trasferite a Caiazzo nella chiesa di San Francesco oggi alle 15, dove si svolgerà il rito funebre che sarà concelebrato dal vescovo della diocesi Valentino Di Cerbo insieme al parroco don Antonio Di Lorenzo.La morte di Michele e Marcello lascia nello sgomento due comunità, quella di Alife dove era nato Michele e quella di Caiazzo dove viveva dopo essersi sposato. Il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto ha proclamato per oggi lutto cittadino con bandiera a mezz'asta ed esercizi commerciali chiusi. «Ho ritenuto doveroso - si legge nell'ordinanza del sindaco Giaquinto - esprimere il cordoglio dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza di Caiazzo, rappresentando alla signora Esther Ponsillo, ai cari e ai parenti la vicinanza e il dolore per la scomparsa degli amatissimi Michele e Marcello».La moglie, nonostante le ferite, parteciperà alla funzione religiosa. Raggiungerà Caiazzo in ambulanza per poi entrare in chiesa con una carrozzella con l'aiuto dei familiari e di operatori sanitari. Una coppia affiatata, mai una lite, sempre insieme. Il loro matrimonio è stato coronato con la nascita di tre figli maschi, Marcello, Francesco e Giuseppe. Erano partiti l'altra mattina, da Caiazzo per recarsi a Genova, all'Istituto Gaslini per un controllo medico proprio al piccolo Marcello il quale aveva subito di recente un delicato intervento chirurgico. Poi il terribile impatto in autostrada, la corsa contro il tempo, l'arrivo dei soccorsi ma purtoppo Michele e il piccolo Marcello non ce l'hanno fatta.