Palamaggiò, colpo grosso: acquistato per due milioni

La società Mondo Camerette spa è di fatto la nuova proprietaria del Palamaggiò. Giovedì mattina Luigi Bosco, in qualità di avvocato, dietro procura speciale del patron di Mondo Camerette spa, Giuseppe Caruso, ha presentato al fallimento Vittippi spa formale offerta irrevocabile di acquisto del complesso immobiliare sportivo conosciuto come Palamaggiò. Ora per il passaggio di mano si dovrà verbalizzare la vendita, esaminare gli atti e i pagamenti.

La società Mondo Camerette Investiment, della cui compagine fanno parte anche Giancarlo Bosco e Giovanni Buonerba, avrà «l'onere e l'onore di ridare centralità ha affermato Bosco - a un complesso che per anni è stato teatro degli eventi e del basket casertano. Conoscendo personalmente Giuseppe Caruso sono convinto che affronterà questa nuova sfida con l'entusiasmo e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono, coinvolgendo il mondo casertano delle istituzioni a partire dal presidente della Provincia, dal sindaco di Caserta, dal sindaco di Castel Morrone, dello sport, delle associazioni, degli eventi e dell'imprenditoria che ha a cuore il rilancio della nostra Provincia».



La società si è aggiudicata la struttura con una proposta di due milioni di euro, il valore fissato per la seduta d'asta, mentre il valore stimato era di 18 milioni di euro ed ora però dovranno partire i lavori di ristrutturazione ed adeguamento della struttura e dell'area che si chiamerà Arena sport and family perché il Palamaggiò fa parte di un progetto più ampio che include tutta l'area limitrofa su cui saranno realizzate un'area picnic, un'area estiva, campi da padel e poi Palamaggio' che ospiterà di nuovo le partite di basket.

«L'obiettivo primario ha affermato Giuseppe Caruso, presidente dell'holding è di riportare il basket a Caserta E non si tratta per noi di un'esperienza nuova in quanto la società che presiedo è già proprietaria di una squadra di basket che attualmente è in serie C Gold. Inoltre il progetto che vogliamo realizzare è già depositato agli atti del comune di Castel Morrone e abbiamo avviato dei contatti anche con il sindaco di Caserta».

Il Palamaggiò fu realizzato nel 1982 in soli cento giorni dall'allora patron della JuveCaserta, Giovanni Maggiò. La struttura era seconda in Campania con impiantistica sportiva italiana: oltre ad esser stata la casa della Juvecaserta vincitrice dello scudetto dell'annata 1990-1991 e della coppa Italia della stagione 1987-1988, è stato lo scenario di importanti manifestazioni europee: nel 1986 la finale di Coppa delle Coppe di basket tra il Barcellona e Scavolini Pesaro e quella di Coppa Korac tra la Juvecaserta ed il Bancoroma; nel 2003 ha ospitato il terzo campionato europeo di calcio a 5 nel quale l'Italia ha vinto il suo primo titolo continentale.





Nel 2010 vi si sono esibiti gli Harlem Globetrotters e lì si sono svolti molti concerti da Eros Ramazzotti a Pino Daniele e Ligabue. Nel giugno dell'anno scorso scoppiò al suo interno un incendio che contribuì a danneggiare ancor di più la struttura. Sono diciassette le aste andate deserte che hanno segnato il destino del palazzetto dal 2011, anno in cui furono avviate le prime aste dopo il fallimento della società Vittippi spa del gruppo Maggiò che fu dichiarata fallita nel 2004 dopo un concordato preventivo non andato a buon fine. Adesso toccherà a Mondo Camerette spa a risollevare la sorte della struttura. Mondo Camerette è solo una parte delle attività imprenditoriali della holding che fa capo a Caruso, sono 32 i punti vendita aperti in Italia da Nord a Sud, ma l'obiettivo era investire sul territorio casertano dove è stato aperto il primo punto vendita, mentre la sede legale è a Pozzuoli.