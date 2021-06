Palamaggiò, tre inneschi e prima dell'incendio distrutto il tunnel trofei

Domenica pomeriggio, quando i vigili del fuoco hanno varcato tra le fiamme l'ingresso atleti del glorioso Palamaggiò, non si sono ritrovati davanti solo l'incendio. Non dopo averlo spento quando, iniziati i sopralluoghi tecnici, si sono resi conto che i danni all'impianto di Castelmorrone non erano stati prodotti solo dal rogo doloso. Prima di appiccare le fiamme, qualcuno ha distrutto la teca del tunnel dove, dietro una parete di cristallo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati