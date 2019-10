CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 20 Ottobre 2019, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato cancellato il murales delle Quattro Stelle che era stato disegnato sulle mura esterne del Palavignola. Senza alcun preavviso e, probabilmente, anche senza motivo. Il murales era stato realizzato in memoria dei quattro ragazzi deceduti a novembre del 2008 in un tragico incidente stradale avvenuto durante una trasferta di basket.Le quattro stelle erano Emanuela Gallicola, dirigente della squadra Under 15 della Società di Basket Juvecaserta, Gianluca Noia, allenatore della squadra Under 15 della Società di Basket Juvecaserta, Paolino' Mercaldo, atleta della squadra Under 15 della società di Basket Juvecaserta, e Luigi Mercaldo, padre di Paolo ed accompagnatore della squadra.