Nella città degli infiniti problemi che soffre di un abbandono istituzionale che costringe ogni cittadino o semplice fruitore a costanti rinunce e notevoli disservizi pubblici, sono, in certi casi, gli stessi abitanti di Castel Volturno ad affondare quel poco che resiste. Come il nuovo palazzetto dello sport di via Occidentale. Struttura non ancora inaugurata, con lavori per realizzarla appena completati, oggetto di atto vandalico l'altra notte che ne ha compromesso l'apertura attesa nei prossimi giorni. Finalmente la città, e soprattutto i suoi giovani, avrebbero avuto uno spazio dove praticare una delle attività più sane per chiunque, lo sport.

Ma siccome sulla fascia costiera domiziana lo sport preferito è quello d'invertire ogni schema, il taglio del nastro sarà posticipato a chissà quando per colpa di un gruppo di giovani del posto che la scorsa sera si è intrufolato nella struttura e ha vandalizzato ogni cosa gli è capitato a tiro. A scoprirli in flagranza di reato sono stati i carabinieri, che hanno bloccato i circa dieci ragazzi, e li hanno e condotti in caserma. Qui sono stati avvertiti i genitori ( i giovani fermati sono tutti minorenni, fra i quattordici e i sedici anni), che si sono recati alla stazione e hanno riportato i figli a casa. Nel palazzetto devastato, invece, ieri mattina si è recata la squadra manutenzione e dei lavori pubblici del Comune di Castel Volturno, per verificare e fare una stima dei danni. Dal sopralluogo è chiaro che l'impegno spesa per recuperare l'apertura del palazzetto sarà piuttosto alto (probabilmente occorreranno almeno 30mila euro). I vandali si sono scagliati nei confronti d'ogni cosa gli è capitata a tiro. Sono stati rotti vetri, porte, infissi. Letteralmente divelti dalle mura impianti e fili elettrici. Danneggiato anche l'arredo del cortile.



Il nuovo palazzetto di via Occidentale era stato realizzato con circa 400mila euro finanziati da un fondo del Coni. Progetto nato sotto la regia della commissione prefettizia che reggeva il municipio nel 2012, poi seguito da quella successiva del sindaco Russo. Adesso era pronto e si doveva tagliare solo in nastro. Ma chi più d'ogni altro l'avrebbe dovuto utilizzare e guidi godere dei suoi benefici ha preferito sfogare sulla struttura frustrazioni e chissà cos'altro.. «Sono tutti figli di nostri concittadini e di famiglie perbene», sottolinea riferendosi ai fermati, il sindaco di Castel Volturno che più volte ha denunciato le difficoltà di gestire un territorio dove vive un esercito di cittadini non regolari. Oggettivamente, gestire un esercito di «invisibili» sarebbe complicato per qualsiasi città, ma quando il capitale umano anche dei residenti è in parte malato, come dimostra il caso del Palazzetto devastato, il percorso si fa ancora più in salita. E non a caso, sempre il sindaco conferma che alcuni genitori dei ragazzi, piuttosto che risolvere il problema che hanno con i figli, hanno cercato di spostare l'attenzione, addossando la responsabilità dei danni a sconosciuti, che i propri ragazzi sarebbero soltanto entrati di nascosto nella struttura, solo per giocare a pallone.