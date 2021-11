E' stato trovato morto Mario Sgambato, l'uomo di 75 anni finito sotto una trave di cemento armato della palazzina di via Napoli a Cancello Scalo, frazione di San Felice a Cancello.

La moglie, Pina, è stata estratta viva dalle macerie questo pomeriggio e ora si trova ricoverata in ospedale a Caserta.

Niente da fare per il marito, trovato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta: una trave gli era caduta sul corpo e per l'anziano non c'è stato scampo. I carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno avviato le indagini per risalire alle origini della tragedia, mentre i tecnici che si occupano della rete comunale del gas hanno chiesto di risalire la rete per poter capire il perchè dell'esplosione .

Il motivo dell'esplosione sarebbe una fuga di gas e poi una scintilla che ha prodotto la deflagrazione.